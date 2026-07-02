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Na ovome vodoinstalateri najviše zarađuju - jednu grešku u kuhinji gotovo svi prave

Mnogi nakon kuvanja bez razmišljanja sipaju ostatke ulja, masnoće ili preliva u sudoperu ili jednostavno ubace masno posuđe u mašinu za pranje sudova

Autor:  Nina Stojanović
02.07.2026.09:19
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Na ovome vodoinstalateri najviše zarađuju - jednu grešku u kuhinji gotovo svi prave
Foto: Shutterstock / Belkina Margarita
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Iako deluje da vruća voda i deterdžent rešavaju problem, stručnjaci upozoravaju da ova navika može dovesti do ozbiljnih i skupih kvarova na odvodnim cevima.

Prema upozorenjima servisera i vodoinstalatera, ulje za kuvanje, masnoće od pečenja, ostaci preliva za salatu i drugi masni ostaci nikada ne bi trebalo da završavaju u odvodu. Iako se u početku čini da ih vruća voda ispere, oni se zadržavaju u cevima i nakon hlađenja ponovo stvrdnjavaju.

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Vremenom se na zidovima cevi stvaraju naslage koje postaju idealno mesto za zadržavanje ostataka hrane i drugih nečistoća, što može dovesti do ozbiljnog začepljenja kanalizacionog sistema, prenosi Express.

Kako nastaju "masni čepovi"?

Problem ne predstavlja samo prosipanje čistog ulja u sudoperu. Stručnjaci upozoravaju da opasnost predstavljaju i masni ostaci koji ostaju na:

  • plehovima za pečenje,
  • tiganjima,
  • šerpama,
  • posudama u kojima su pripremana masna jela.

Kada se takvi ostaci ispiraju u odvod, masnoća se postepeno taloži na unutrašnjim zidovima cevi. Vremenom se za nju lepe ostaci hrane i druge nečistoće, stvarajući takozvane "masne čepove", koji su jedan od najčešćih razloga za intervencije vodoinstalatera.

Vodovodne službe upozoravaju da upravo kombinacija masnoće i otpada predstavlja jedan od glavnih uzroka skupih začepljenja kanalizacionih sistema.

Zašto vruća voda nije rešenje?

Mnogi veruju da će puštanje vrele vode i deterdženta nakon pranja masnog posuđa sprečiti stvaranje naslaga. Međutim, stručnjaci ističu da je to samo privremeno rešenje.

Dok je voda vrela, masnoća ostaje u tečnom stanju, ali čim stigne do hladnijih delova cevi ponovo se stvrdnjava i nastavlja da se taloži. Upravo zbog toga problem često nastaje daleko od mesta gde je ulje ispušteno, pa ga korisnici primete tek kada dođe do začepljenja.

Kako pravilno odložiti ulje i masnoću?

Kako biste izbegli skupe popravke i probleme sa odvodom, vodoinstalateri preporučuju nekoliko jednostavnih navika:

  • Pre pranja obrišite masnoću sa tiganja, plehova i šerpi papirnim ubrusom.
  • Višak ulja ostavite da se ohladi i stvrdne.
  • Ohlađenu masnoću odložite u posebnu posudu ili kantu za otpad, umesto da je sipate u sudoperu ili mašinu za sudove.

Na taj način produžićete vek trajanja odvodnih cevi i smanjiti rizik od skupih intervencija koje se lako mogu izbeći pravilnim odlaganjem masnoće.

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