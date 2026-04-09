Biz Lifestyle

5 lekcija Stiva Džobsa koje mogu promeniti vaš pogled na posao

Petnaest godina nakon smrti Stiv Džobs, njegove ideje o poslu, odgovornosti i inovacijama i dalje snažno utiču na način na koji ljudi razmišljaju o uspehu.

Autor:  Nina Stojanović
Financa.ba09.04.2026.12:08
Foto: rnkadsgn / Shutterstock.com
Foto: Shutterstock | Foto: ArieStudio / Shutterstock.com
Ne radi se o motivacionim porukama, već o principima koji su oblikovali jednu od najvrednijih kompanija na svetu – Epl.

U nastavku su ključne lekcije koje najbolje oslikavaju njegov pogled na posao i život.

Pokrenite nešto svoje – zbog odgovornosti, ne zbog novca

Džobs je verovao da svako treba makar jednom da pokuša da pokrene sopstveni posao. Ne zbog zarade, već zbog iskustva koje dolazi sa odgovornošću.

Bez donošenja odluka i suočavanja sa posledicama, teško je razviti pravi osećaj za posao i život. Upravo kroz greške i izazove, čovek raste.

Upornost pravi razliku

Jedna od njegovih najpoznatijih poruka bila je:

„Otprilike polovina onoga što odvaja uspešne od neuspešnih je čista upornost.“

Džobs je često isticao da ljudi ne odustaju zbog nedostatka znanja ili talenta, već zato što ne izdrže pritisak.

Na vrhu nema izgovora

Kako napredujete, prostor za izgovore se smanjuje.

Za Džobsa je rezultat bio jedino merilo. Okolnosti nisu prepreka, već zadatak koji treba rešiti.

Inteligencija je sposobnost povezivanja

On je inteligenciju video kao sposobnost da se povežu različita iskustva i sagleda šira slika.

Nazivao je to „zumiranjem“ – prelaskom sa detalja na celinu. Upravo iz tog načina razmišljanja nastaju inovacije.

Zato je savetovao da se stalno uči, istražuje i izlazi iz zone komfora.

Novac nije cilj

Iako je veoma mlad postao multimilioner, Džobs je verovao da novac nije suština uspeha.

„Moje omiljene stvari u životu ne koštaju ništa.“

Novac može doneti slobodu, ali ne i zadovoljstvo. Pravi cilj je raditi ono što ima smisla i vrednost.

Zašto su njegove ideje i dalje važne

Filozofija Stiva Džobsa prevazilazi tehnologiju.

Njegove poruke ostaju aktuelne jer se zasnivaju na jednostavnim, ali snažnim principima: preuzimanje odgovornosti, upornost i stalno učenje.

Uspeh, kako je pokazao, nije samo rezultat – već način razmišljanja.

