Policija prodaje izgubljene stvari - bicikli i telefoni po niskim cenama

Građani će imati priliku da po povoljnim cenama kupe različite predmete, među kojima su bicikli, mobilni telefoni, torbe, koferi i knjige.

Prodaja će biti održana u subotu, 11. aprila, sa početkom u 8 časova, u severnom delu garaže u Heinzelovoj ulici broj 98, objavljeno je na zvaničnom sajtu policije.

Šta se prodaje

Reč je o predmetima koji su pronađeni, ali ih vlasnici nisu preuzeli u zakonskom roku.

Nalazni ured Policijske uprave Zagreba, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, preuzima i čuva izgubljene stvari za njihove vlasnike. Nakon isteka roka čuvanja, predmeti se iznose na javnu prodaju, piše Tportal.

Prodaja do isteka zaliha

Iz policije navode da će prodaja trajati do isteka zaliha, a cene će biti simbolične, što ovu akciju čini zanimljivom za sve koji traže povoljne kupovine.

