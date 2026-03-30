Jedan od najlakših načina da se potrošnja smanji jeste racionalnije korišćenje kućnih uređaja, jer mnogi od njih troše više struje nego što većina ljudi misli.



Evo koja tri uređaja najviše troše struju u kući i kako da pametnom upotrebom prepolovite njihove troškove:



Električni šporet i rerna



Verovali ili ne, električni šporet je najveći "neprijatelj" vašeg računa za struju. Prosečna snaga električne rerne kreće se između 2.000 i 5.000 vati (W), što znači da kada se zagreva na visokim temperaturama, njena trenutna potrošnja može da odgovara potrošnji čak 65 upaljenih frižidera. Prosečna rerna u domaćinstvu može da potroši i do 224 kWh godišnje. Posebnu opasnost predstavljaju modeli sa digitalnim displejem koji i u stanju mirovanja (standby) troše struju, odnoseći od 5% do 26% ukupne godišnje potrošnje vašeg domaćinstva.



Izbegavajte često otvaranje vrata rerne tokom pečenja jer se tako gubi toplota, isključite rernu nekoliko minuta pre kraja (jelo će se ispeći na preostaloj toploti) i obavezno isključite uređaj iz utičnice ukoliko troši struju u "standby" režimu.



Mašina za pranje sudova



Iako vam štedi dragoceno vreme i troši šest puta manje vode nego ručno pranje, mašina za pranje sudova je ogroman potrošač električne energije. Standardan ciklus pranja "pojede" oko 1,8 kilovat-sati (1.800 vati), što je jednako potrošnji šest frižidera koji inače troše između 300 i 800 vati. Ako je uključujete svakodnevno, posebno odmah nakon večere kada je tarifa najskuplja, račun će drastično skočiti.



Klima uređaji



Klima uređaji su neophodni tokom vrelih letnjih dana, ali i zimi za grejanje, te predstavljaju jedan od najvećih udaraca na kućni budžet. Računica pokazuje da nepravilno hlađenje može da vas ubaci u "crvenu" zonu, pa vam mesečni račun može iznositi i do 8.000 dinara za deset sati rada dnevno. U zimskim uslovima, starije (klasične) klime pri minusima troše između 1,7 i 1,8 kilovat-časova po satu rada i stalno rade na maksimumu.



Savet za uštedu



Koristite isključivo "eko" programe koji troše i do trećinu manje energije. Najbolji trik je da isključite funkciju sušenja i ostavite da se posuđe prirodno osuši, čime ćete smanjiti potrošnju struje za dodatnih 20 do 30 odsto.



Leti podesite termostat na 25 umesto na 23 stepena, što donosi uštedu od 3 do 5 odsto. Zimi je mnogo isplativije grejati se na inverter klimu, koja prilagođava snagu rada i pri blagim minusima troši znatno manje – oko 1,1 do 1,2 kilovat-časa, piše Blic.



Zlatno pravilo



Koristite noćnu tarifu. Sve velike potrošače trudite se da uključujete isključivo noću kada je na snazi jeftina tarifa, jer je tada struja i do tri, pa i četiri puta jeftinija. Važno je znati da jeftina struja ne počinje u isto vreme u celoj zemlji: u Vojvodini je od 23:00 do 07:00 časova, u Beogradu od ponoći do 08:00 ujutru, dok u centralnoj Srbiji traje od 22:00 do 06:00 časova. Korišćenjem ovih uređaja samo u navedenim noćnim terminima, svoj račun na mesečnom nivou možete umanjiti i do 2.000 dinara.



