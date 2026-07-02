„Prema podacima organizacije Gas Infrastructure Europe, količina gasa upumpanog u evropska podzemna skladišta 30. juna bila je najniža za taj dan u zabeleženoj istoriji”, navodi se u izveštaju.

Kompanija je ukazala na to da zaostatak u formiranju rezervi raste. Na dan 30. juna, količina gasa u podzemnim skladištima u Evropi bila je 16,9 odsto manja od ciljane vrednosti za 2025. godinu.

Kako je portparolka EK Ana-Kaisa Ikonen rekla, Brisel je odlučio da smanji potrebni kapacitet skladištenja gasa sa 90 na 80 procenata usred krize u Ormuskom moreuzu i zabrinutosti zbog poremećaja u snabdevanju gorivom. Ona smatra da trenutni nivo rezervi trenutno ne izaziva zabrinutost za zimsku sezonu grejanja, ali tržišne cene ostaju nestabilne, prenele su RIA Novosti.



U januaru je Savet EU odobrio uredbu kojom se postepeno ukida kupovina ruskog goriva. Zabrana uvoza tečnog prirodnog gasa (TPG) po kratkoročnim ugovorima stupila je na snagu 25. aprila, a za dugoročne ugovore planirano je da počne 1. januara 2027. Embargo na gas iz cevovoda počeo je 17. juna 2026. za kratkoročne ugovore, a za dugoročne ugovore počeće 1. novembra 2027.



Vladimir Putin je napomenuo da bi Rusiji moglo biti povoljno da što pre prekine isporuke evropskim zemljama, jer su to već planirale. Umesto toga, naložio je vladi da istraži mogućnost izvoza gasa na perspektivna tržišta.



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