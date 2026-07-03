Ugovor od preko milijardu dolara - Amerikanci agresivno ulažu u obogaćeni uranijum

Sporazum uključuje nalog vredan 900 miliona dolara za izgradnju komercijalne infrastrukture za obogaćivanje uranijuma. Ministarstvo energetike takođe ima mogućnost da kupi HALEU u vrednosti do 170 miliona dolara. Ovim ugovorom Centrus prelazi sa državnog demonstracionog programa na komercijalnu proizvodnju. Kompanija očekuje da će prvi novi pogoni za obogaćivanje uranijuma u velikom obimu početi sa radom 2029. godine, dok u međuvremenu planira da svoju postojeću HALEU kaskadu koristi za komercijalno snabdevanje prvih kupaca.

Počinje komercijalna proizvodnja

Centrus je završio proizvodnju u okviru demonstracionog programa pre predviđenog roka, proizvevši sredinom juna poslednjih 1.984 funti HALEU uranijum-heksafluorida (UF6). Time je ukupna proizvodnja u okviru programa premašila 4.189 funti, piše Interestingengieenering.

Američko Ministarstvo energetike je u međuvremenu produžilo prethodni demonstracioni ugovor za dodatna tri meseca kroz poseban ugovor vredan 15 miliona dolara, koji obuhvata skladištenje HALEU-a, dok obe strane završavaju pripreme za prelazak na komercijalnu proizvodnju.

Predsednik i izvršni direktor kompanije Centrus, Amir Veksler, izjavio je da ovaj sporazum predstavlja ključni korak u prelasku kompanije sa demonstracije tehnologije na komercijalnu proizvodnju HALEU-a. Dodao je da će savezno finansiranje pomoći privlačenju milijardi dolara privatnih investicija, dok će obaveze kupaca i drugi oblici finansiranja koji ne uključuju zaduživanje dodatno podržati napore kompanije da obnovi proizvodnju obogaćenog uranijuma u velikom obimu u Sjedinjenim Državama.

Proširenje kapaciteta do 2029. godine

Centrus planira da izgradi komercijalne kapacitete za proizvodnju HALEU-a u svom postrojenju American Centrifuge Plant u Piketonu, u saveznoj državi Ohajo.

Prva faza projekta predviđa proizvodnju 12 metričkih tona HALEU-a godišnje, uz istovremeno povećanje kapaciteta za proizvodnju standardnog nisko obogaćenog uranijuma (LEU), kako bi kompanija mogla da ispuni postojeće narudžbine vredne 2,4 milijarde dolara.

Rukovodstvo kompanije navodi da će dalja proširenja zavisiti od potražnje kupaca i dostupnog finansiranja. Modularni pristup omogućava postepeno povećanje proizvodnje i HALEU-a i LEU-a, u skladu sa rastom tržišta. Kompanija takođe očekuje da će povećani obim proizvodnje smanjiti troškove proizvodnje centrifuga.

Dok novo postrojenje ne bude završeno, Centrus planira da nastavi komercijalni rad postojeće kaskade za obogaćivanje uranijuma. Istovremeno sa Ministarstvom energetike pregovara o dugoročnom produženju zakupa lokacije u Piketonu.

Planirano otvaranje hiljada radnih mesta

Očekuje se da će projekat proširenja otvoriti oko 1.000 radnih mesta u građevinarstvu i 300 stalnih radnih mesta u Ohaju, uz zadržavanje postojećih 150 zaposlenih u postrojenju u Piketonu.

Kompanija takođe planira da zaposli još oko 430 radnika u fabrici za proizvodnju centrifuga u Oak Ridžu, u saveznoj državi Tenesi. Stotine novih radnih mesta mogle bi da budu otvorene i kod dobavljača, dok bi širom zemlje moglo nastati i više hiljada indirektnih radnih mesta.

Realizacija projekta oslanjaće se na kombinaciju državne podrške i privatnog kapitala. Deo finansiranja obezbediće programi namenjeni nacionalnoj bezbednosti, deo će doći kroz strane direktne investicije, dok će dodatna sredstva obezbediti avansna plaćanja kupaca. Očekuje se da će i posebni komercijalni ugovori o isporuci uranijuma doprineti finansiranju projekta.

U kompaniji Centrus veruju da će ovakav model finansiranja omogućiti realizaciju višemilijardnog programa obnove domaćih kapaciteta za obogaćivanje uranijuma, u trenutku kada potražnja za naprednim nuklearnim gorivom u Sjedinjenim Američkim Državama ubrzano raste.

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