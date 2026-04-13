Australija i Sjedinjene Američke Države obavezale su se da ulože više od pet milijardi australijskih dolara u razvoj projekata kritičnih minerala, čime gotovo udvostručuju prethodno najavljena ulaganja, piše Reuters. Cilj ovog poteza je smanjenje zavisnosti Zapada od Kine i obezbeđivanje stabilnih lanaca snabdevanja za ključne industrije budućnosti.
Ukupno finansiranje, koje iznosi oko 3,5 milijardi američkih dolara, usmereno je na razvoj i preradu sirovina ključnih za odbranu, naprednu industriju i energetsku tranziciju. Ovim ulaganjima želi se ojačati australijska proizvodnja i podstaći obnova američke industrijske baze, uz jasan naglasak na smanjenje kineskog uticaja i jačanje industrijske nezavisnosti.
Najnoviji dogovor nadovezuje se na sporazum iz oktobra 2025. godine, kada su australijski premijer Entoni Albanizi i američki predsednik Donald Tramp postavili temelje saradnje u sektoru kritičnih minerala. Iako je tada svaka država obećala najmanje milijardu dolara, sada su ta sredstva značajno povećana. Finansiranje će se sprovoditi putem državnih agencija, a fokus je na proizvodnji materijala poput retkih zemnih metala, nikla, kobalta i grafita, koji su ključni za energetsku tranziciju.
Australijska vlada ističe da ova inicijativa predstavlja važan korak ka jačanju globalne pozicije zemlje u sektoru sirovina. Naglašava se da Australija ima potencijal da postane vodeći dobavljač za veliki deo kritičnih minerala potrebnih zapadnim ekonomijama, čime dodatno učvršćuje svoju ulogu u globalnim trgovinskim odnosima.
Među projektima koji su već dobili podršku ističe se rafinerija retkih zemnih metala kompanije Tronox, kao i projekat nikla Kalgoorli u Zapadnoj Australiji. Podršku su dobili i projekti vezani za galijum, grafit i druge ključne sirovine. Ova ulaganja predstavljaju važan iskorak u razvoju domaće industrije i jačanju proizvodnih kapaciteta.
Strateški odgovor na kinesku dominaciju
Partnerstvo između Australije i SAD-a zasniva se na njihovim komplementarnim prednostima. Australija raspolaže velikim zalihama minerala, dok Kina dominira u njihovoj preradi i rafinisanju. Upravo ta zavisnost podstakla je zapadne zemlje na razvoj sopstvenih kapaciteta, kako bi smanjile rizike i povećale stratešku sigurnost.
Australijska vlada već je pokrenula dodatne mere za podsticanje domaće industrije, uključujući fondove i poreske olakšice. Cilj je izgradnja održivog i konkurentnog sektora koji može odgovoriti na rastuću globalnu potražnju za tim resursima, posebno u kontekstu novih tehnologija i zelene ekonomije.
Širi globalni trendovi
Ova saradnja deo je šireg globalnog trenda u kojem zapadne zemlje nastoje da obezbede sopstvene lance snabdevanja i smanje zavisnost od Kine. U tu svrhu koriste se različiti alati, uključujući kontrolu stranih ulaganja i koordinisane političke inicijative. Nedavni sastanci i formiranje posebnih radnih grupa dodatno naglašavaju važnost geopolitičke strategije u upravljanju resursima.
Rastuća potražnja za električnim vozilima, obnovljivim izvorima energije i naprednim tehnologijama dodatno povećava značaj kritičnih minerala. Upravo zbog toga ove sirovine postaju ključni faktor u oblikovanju globalnih ekonomskih i političkih odnosa, potvrđujući njihovu sve veću ulogu u budućnosti svetske ekonomije.
Zapad pokreće veliku ekonomsku ofanzivu protiv Kine
Ovim ulaganjima želi se ojačati australijska proizvodnja i podstaći obnova američke industrijske baze, uz jasan naglasak na smanjenje kineskog uticaja i jačanje industrijske nezavisnosti.
Australija i Sjedinjene Američke Države obavezale su se da ulože više od pet milijardi australijskih dolara u razvoj projekata kritičnih minerala, čime gotovo udvostručuju prethodno najavljena ulaganja, piše Reuters. Cilj ovog poteza je smanjenje zavisnosti Zapada od Kine i obezbeđivanje stabilnih lanaca snabdevanja za ključne industrije budućnosti.
Svet
Sukob Izrael Iran košta milijarde
