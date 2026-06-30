Konkurs je otvoren do 24. jula za registrovana ribarska poljoprivredna gazdinstva u aktivnom stautsu.



Novac se dodeljuje za ribnjake na površini ne manjoj od hektara i ne većoj od 100 hektara. Ribarska gazdinstva mogu dobiti bespovratno do 70 procenata od ukupne vrednosti zemljanih radova bez PDV-a, dok ostatak novca treba da obezbede korisnici, piše "Dnevnik".



Ukupan iznos bespovratnog novca po jednoj prijavi je do pet miliona dinara bez PDV-a.



Novac za rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od pola miliona dinara, a iznos sredstava za podršku radi podizanja novih ribnjaka ne može da pređe 800.000,00 dinara po hektaru.



Sredstva se dodeljuje isključivo za objekte namenjene za proizvodnju ribe - rastilišta, mladičnjake, tovilišta, zimovnike, izlovne i obodne kanale.



Po prijavama koje se podnose za izvođenje zemljanih radova u rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih ribnjaka, novac se dodeljuju za : čišćenje terena, izradu nasipa, korekciju krune postojećeg nasipa, iskop materijala, razastiranje i nasipanje, izgradnju obodnog kanala....



Podnosioci prijava za podizanje novih ribnjaka mogu podneti jednu prijavu po konkursu ili najviše dve prijave . Oni koji konkurišu za rekonstrukciju postojećih ribnjaka mogu podneti najviše dve za posebno registrovana ribnjačka objekta – ribnjaka.



Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik sprovede ugovorene radove i dostavi Sekretarijatu dokumentaciju:



Novac će se isplaćivati u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.



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