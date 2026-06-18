"Zahvalio sam Sloveniji na podršci evropskom putu Srbije i naglasio da je za našu zemlju od posebnog značaja nastavak politike koja podstiče saradnju, povezivanje i očuvanje stabilnosti u regionu. Posebno sam ukazao na značaj ekonomske saradnje, imajući u vidu intenzivnu trgovinsku razmenu, veliki broj slovenačkih kompanija koje uspešno posluju u Srbiji, ali i sve veće prisustvo srpskih privrednika na slovenačkom tržištu", napisao je Vučić na Instagramu.

Kako kaže, iskoristio je priliku i pozvao Sloveniju da uzme učešće na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu.

"Uveren sam da ova manifestacija predstavljati novu priliku za dodatno povezivanje naših zemalja, razmenu iskustava i predstavljanje potencijala pred čitavim svetom", dodao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa predsednikom Državnog zbora Republike Slovenije Zoranom Stevanovićem o daljem jačanju odnosa Srbije i Slovenije, aktuelnim regionalnim i evropskim pitanjima, kao i o unapređenju saradnje naših parlamenata.

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