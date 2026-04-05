Objavljeno prethodno obaveštenje u vezi sa ovim poslom, konkretno se tiče ugovora o radovima - projektovanja i izgradnje deonice 3. Ugovor o radovima obuhvatiće projekat modernizacije pruge koja je podeljena na tri poddeonice. Pošto je poddeonica 3.2 Stalać – Đunis je već ugovorena, radovi se odnose na poddeonice 3.1 Paraćin–Stalać i 3.3 Đunis–Trupale. Poddeonica Paraćin–Stalać je dugačka 20,8 km, dok je poddeonica Đunis–Trupale dužine 37,7 km, piše Ekapija.

Kako je naglašeno, ukupno devet stanica biće rekonstruisano i modernizovano kako bi se zadovoljile potrebe i putničkog i teretnog saobraćaja. Projektovana brzina je 200 km/h za poddeonicu 3.1, dok je za deonicu 3.3 projektovana brzina 160 km/h.

"Na poddeonici 3.1, radovi obuhvataju 12 denivelisanih prelaza, 8 mostova i propusta, dva podvožnjaka za pešake, jedan potporni zid i 17 propusta ispod železničke pruge. Na podsekciji 3.3, radovi obuhvataju 18 denivelisanih prelaza, 14 mostova i propusta, dva pešačka podvožnjaka, 15 potpornih zidova, 18 propusta ispod železničke pruge i dva propusta ispod kolovoza", precizirano je u prethodnom obaveštenju.

Kako se dodaje, na obe podsekcije biće rekonstruisani postojeći i izgrađeni novi sistemi nadzemnih kontaktnih vodova, kao i elektroenergetske instalacije u stanicama, tunelima i ulazima u tunele, energetski objekti, relejne stanice, sekcioni stubovi, sistemi daljinskog upravljanja za instalacije električne vuče i drugo.

"Tokom izvođenja signalizacionih radova u stanicama, automatsko prebacivanje skretnica i voznih trasa neće biti moguće. Zbog isključenja staničnih signalizacionih sistema, rad će biti prilagođen privremenom režimu. Koristiće se međusignalni blokirajući uređaji (UBB), instalirani u privremenim prostorijama za otpravnike vozova", ukazano je između ostalog u prethodnom obaveštenju.

Napominje se i da se očekuje da će usluge biti finansirane putem kredita Evropske investicione banke, granta Evropske komisije i potencijalno kredita Evropske banke za obnovu i razvoj.

Ukazano je i da naručilac namerava da sprovede preliminarne tržišne konsultacije u cilju pripreme nabavke i obaveštavanja ekonomskih operatera o svojim planovima i zahtevima za nabavku za projekat modernizacije ovog železničkog koridora.

Očekivani datum objavljivanja obaveštenja o javnoj nabavci u okviru ovog postupka je 18. maj.

Podsetimo, polovinom marta Infrastruktura železnice Srbije zatražila je zelenu dozvolu za planiranu modernizaciju deonicu između Paraćina i Trupala.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.