Sajam sira u holandskom gradu Alkmaru jedan je od najpoznatijih i najposećenijih tradicionalnih događaja u toj zemlji. Ova jedinstvena manifestacija, poznata kao Kaasmarkt, spaja vekovnu istoriju trgovine sirom sa turističkim doživljajem koji svake godine privlači hiljade posetilaca iz celog sveta. Sajam sira u Alkmaru živi je podsetnik na bogatu trgovačku i kulturnu prošlost Holandije. Kroz pažljivo očuvane običaje i spektakularnu izvedbu, ovaj sajam nastavlja da oduševljava posetioce i čuva tradiciju staru gotovo 700 godina.

Istorija sajma

Koreni sajma sežu u 14. vek. Već 1365. godine Alkmar je imao vaganje sira, što svedoči o važnosti trgovine mlečnim proizvodima u tom području. Prvi organizovani oblici sajma datiraju iz 16. veka, a 1593. osnovano je bratstvo nosača sira, ceh koji i danas učestvuje u tradicionalnim ceremonijama, piše Punkufer.

Tokom vekova sajam je postao ključni ekonomski pokretač grada. Trgovina sirom bila je toliko važna da se Vagplein, glavni trg, više puta proširivao kako bi mogao da primi sve veće količine robe i trgovaca. Danas je sajam sira u Alkmaru pre svega turistički spektakl koji prikazuje istorijski način trgovanja sirom. Održava se svake godine od kraja marta do kraja septembra, svakog petka od 10 do 13 časova. Na trgu se može videti impresivan prizor – nepregledni redovi velikih kolutova sira (najčešće vrste Gouda i Edam), nosači sira u tradicionalnim belim odorama i obojenim šeširima, ručna kolica na kojima se još uvek prenose sirevi i cenkanje uz simbolično rukovanje kao znak dogovora.

Ovaj „igrokaz“ počinje zvonjavom tačno u 10 časova, nakon čega započinje simbolična trgovina. Danas je sajam sira, naime, više kulturno-turistički događaj nego stvarni sajam. Ipak, njegova autentičnost i vizuelna atraktivnost čine ga jednim od simbola Holandije.

