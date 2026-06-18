Posedovanje protivpožarnog aparata tipa S2 nije samo preporuka, već zakonska obaveza, a kazna za nepoštovanje propisa iznosi 80 evra.

Kako navodi portal „Grčka info“, protivpožarni aparat tipa S2 obavezan je za sve automobile koji saobraćaju u Grčkoj, uključujući i vozila stranih državljana koji dolaze kao turisti.

Reč je o aparatu koji sadrži dva kilograma praha za gašenje požara, a njegova cena u Srbiji kreće se između 2.000 i 3.000 dinara, što je znatno manje od iznosa kazne.

Međutim, nije dovoljno samo imati aparat u vozilu. Tokom kontrole potrebno je dokazati i da je ispravan i redovno atestiran, odnosno da poseduje važeću potvrdu o tehničkoj ispravnosti.

Pravilo se podjednako odnosi na državljane Grčke i strane turiste koji u tu zemlju dolaze automobilom.

Zbog toga se vozačima savetuje da pre polaska na put provere ne samo dokumentaciju i obaveznu opremu, već i da li je protivpožarni aparat tipa S2 ispravan i sa važećim atestom, kako bi izbegli neprijatnosti i dodatne troškove tokom letovanja.

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