Nakon što je američki predsednik Donald Tramp "bacio oko" na Grenland, interesovanje za ovo ostrvo na krajnjem severu Atlantika nikada nije bilo veće.

Ali ovog puta vas vodimo na Disko ili Kekertarsuak (u prevodu "veliko ostrvo"), jedno od onih mesta koja izgledaju kao da ih je priroda oblikovala sa dodatkom magije.

Smešteno u Bafinovom zalivu, prostire se na površini od 8.578 kvadratnih kilometara, što ga čini drugim najvećim ostrvom na Grenlandu i jednim od 100 najvećih ostrva na svetu.

Poređenja radi, Disko, koje ima samo oko 1.000 ljudi, je najmanje 21 put veći od Cresa, koji je najveće hrvatsko ostrvo! Karakteriše ga zaobljeni oblik, vulkansko poreklo i dramatične crvene bazaltne stene, a njegov pejzaž je istovremeno divlji, neukroćen i zadivljujuće lep.

Čak i legenda o stvaranju ostrva odražava duh arktičkog folklora.

Prema njoj, dva lovca na foke iz južnog Grenlanda, ljuti što im je Kekertarsuak bio na putu ka moru, odlučili su da ga pomere i povuku na sever, koristeći samo kajake i pramen dečje kose.

Ali njihove planove je osujetila veštica: bacila je svoju čini i "zaustavila" Disko tačno tamo gde je danas.

Prva zabeležena poseta ovom fascinantnom grenlandskom ostrvu pripisuje se norveškom istraživaču Eriku Crvenom, između 982. i 985. godine, nakon čega je Disko postao baza za lov, ribolov i kitolov, kao i privremeno naselje za norveške koloniste.

U 20. veku, industrijski grad Kulisat se razvio na njegovoj severoistočnoj obali.

Do 1952. godine, bio je treći najveći grad na Grenlandu, sa oko 995 stanovnika, ali je zatvaranje rudnika uglja 1972. godine dovelo do njegovog napuštanja. Stanovnici su bili primorani da se presele u druge gradove. Kasnije je Kulisat pogodio niz prirodnih katastrofa (cunamija i zemljotresa), ostavljajući severnu obalu Diska trajno nenaseljenom.

Iako ga nazivaju gradom duhova, postao je omiljena letnja destinacija za mnoge Grenlanđane. Disko je ostrvo vulkanskog porekla: bogato je geotermalnim izvorima, a na njemu je pronađen redak oblik prirodnog gvožđa koji nije meteorskog porekla.

Plodonosniji delovi Kekertarsuaka puni su cvetnih livada i bujne vegetacije, dok je ostatak ostrva gotovo "gol", ali ipak očaravajuće lep.

Glavni grad se takođe zove Kekertarsuak, leži na jugozapadu i ima oko 850 stanovnika. Osnovao ga je pod imenom Godhavn 1773. godine kitolovac i trgovac Sven Sandgrin, i tokom vekova je uspeo da sačuva svoj arktički šarm.

Njegovim centrom dominira osmougaona crkva (meštani je zovu "Božja mala mastionica") i muzej smešten u staroj kući guvernera Severnog Grenlanda, gde možete saznati sve o bogatoj istoriji i tradicijama koje su oblikovale identitet celog ostrva.

Stanovnici i dalje žive prilično skromno i tradicionalno: uglavnom se bave ribolovom, lovom na foke, a često i kitolovom.

Grad Kekertarsuak je mala, ali živa zajednica u kojoj se bliskost sa prirodom i nasleđe prošlih generacija osećaju na svakom koraku. Kao što smo već rekli, priroda oko ovog ostrva je neverovatno lepa.

Leti, kada sunce gotovo nikada ne zalazi, glečer Lingmark, dug deset kilometara i smešten na severu ostrva, nudi spektakularne poglede na planine, doline i plavo more zaliva Disko.

Takođe je dom grenlandskih kitova, zbog čega je vožnja brodom po Grenlandu zaista nezaboravna avantura i turisti je ne propuštaju.

A, zimi, dok ledeni talasi besno udaraju o obalu, vožnja pasjih sanki i Aurora Borealis (polarna svetlost) pretvaraju celo ostrvo u magični arktički predeo.

Isti je ukrašen impresivnim bazaltnim formacijama koje se uzdižu iz zemlje poput najlepših prirodnih skulptura, piše Putni kofer.

Svaki kutak ostrva Disko poziva na istraživanje i ostavlja utisak da ste zakoračili u drugi svet, kombinaciju prirodne divljine i bogate istorije, mesto gde se legende i stvarnost susreću u neponovljivom iskustvu.

