Posle 15 godina, Kuk se povlači sa mesta prvog čoveka kompanije. Sa 65 godina, ostavlja iza sebe hardverskog giganta koji je, pod njegovim vođstvom, doneo globalnu revoluciju pametnih telefona i transformisao Apple u jednu od najprofitabilnijih javno izlistanih kompanija u istoriji.

Poznat po logističkom menadžmentu, Kuk se Apple-u pridružio 1998. godine, nadgledajući globalnu prodaju i operacije. Godine 2009. privremeno je počeo da vodi svakodnevne poslove kada je legendarni suosnivač kompanije, Steve Jobs, otišao na bolovanje zbog komplikacija izazvanih rakom pankreasa. U 2011, svega nekoliko meseci pre Džobsove smrti, Kuk je preuzeo funkciju izvršnog direktora, piše Gardijan.

Kako posle vizionara Džobsa?

Popuniti Džobsove cipele smatralo se izuzetno teškim zadatkom, ali posmatrači kompanije kažu da je, uprkos smirenijem nastupu, posebno na sceni, Kuk uspeo da odgovori izazovu.

„Stiva Džobsa nikada nije bilo lako naslediti“, rekao je Dipanjan Čaterji, glavni analitičar istraživačke kuće Forester. „Ipak, Tim Kuk je preuzeo Džobsovo nasleđe i pretvorio Apple u izdržljiv i otporan finansijski gigant sa eksplozivnim rastom tržišne kapitalizacije.“

Uložio je "celo svoje biće"

U jučerašnjem Appleovom saopštenju, Kuk je rekao da voli kompaniju „celim svojim bićem“ i da je vođenje iste bilo „najveća privilegija u njegovom životu“. U oproštajnoj poruci upućenoj fanovima Apple-a zahvalio im je, rekavši da oseća „zahvalnost koju ne može da izrazi rečima“. Ostaće na funkciji izvršnog predsednika upravnog odbora, dok će ga na mestu CEO-a zameniti John Ternus (50), viši potpredsednik za hardverski inženjering. Tokom svog mandata, Kuk je već uspešnog tehnološkog giganta učinio gotovo nedodirljivim za konkurenciju. Nastavio je Džobsovu strast prema vrhunski dizajniranim proizvodima i nadgledao eksplozivan rast linija iPhone, iPad i Mac, kao i lansiranje Apple Watch i AirPods. Kompanija je takođe ušla u sektor usluga, uključujući Apple Pay, Apple TV i Apple Music, povezujući uređaje kroz sopstvene operativne sisteme kao što su macOS i iOS.

Pod Kukovim vođstvom, Apple je postao prva javno izlistana kompanija koja je dostigla vrednost od 1.000 milijardi dolara – porast sa 350 milijardi u 2011. na današnjih 4.000 milijardi.

„Posle brojnih početnih pitanja o tome da li čovek iz operacija može biti CEO (izvršni direktor), Tim Kuk je nesumnjivo uveo Apple u novu eru vođenu njegovom vizijom povezivanja milijardi uređaja u jedinstven ekosistem“, rekao je Bob Odonel, predsednik i glavni analitičar kompanije Tehnalisis.

„Nije morao tačno da zna koji su proizvodi potrebni, ali je razumeo njihovu međusobnu povezanost – i upravo je to dovelo Apple tamo gde je danas.“

Sa ivice bankrota do zvezda

Apple koji je Kuk preuzeo 2011. bio je drugačija kompanija od današnjeg giganta. U godinama pre Džobsove smrti, njih dvojica i drugi rukovodioci radili su na oporavku kompanije koja je krajem 1990-ih bila na ivici bankrota.

Džobs je bio lice te transformacije, sa spektakularnim predstavljanjima proizvoda na kojima su hiljade fanova dolazile da vide nove uređaje. Šetao bi po bini u svom prepoznatljivom crnom rolka-džemperu i farmerkama, sa dozom dramatike hvaleći Apple proizvode.

Vrhunac euforije dogodio se 2007. kada je predstavljen prvi Ajfon (iPhone), uz reči: „S vremena na vreme pojavi se revolucionaran proizvod koji menja sve“, nazivajući ga „revolucionarnim uređajem za internet komunikaciju“.

Kada je Kuk preuzeo kompaniju, iPhone i drugi uređaji već su beležili ogroman uspeh, dok je iPad predstavljen godinu dana ranije. Iako je Kuk nastavio sa prezentacijama proizvoda, nije posedovao isti vizionarski šarm kao Džobs, pa su poređenja bila neizbežna tokom celog njegovog mandata.

Veliki uspesi, ali bilo je i promašaja

Tokom svog vođenja kompanije, Kuk je imao i promašaje. Apple je sporo ulagao u generativnu veštačku inteligenciju, što su akcionari često kritikovali. Bilo je i neuspeha u hardveru, poput mlako prihvaćenog Vision Pro uređaja od 3.500 dolara, potencijalno odloženog preklopnog telefona sa problemom „pregiba“, kao i odustajanja od projekta autonomnog vozila koji je koštao oko 10 milijardi dolara.

Ipak, u najvećoj meri, Kuk je nastavio ono što je započeo sa Džobsom – sistematsko povećavanje tržišnog udela i profitabilnosti uz smanjenje rizika. Pod njegovim vođstvom, Apple je od disruptivnog startapa iz Silicijumske doline postao finansijski stabilan gigant koji redovno ispunjava očekivanja sve većeg broja korisnika širom sveta.

„Iako je Kuk održavao stabilan rast Applea, nije doneo revolucionarnu inovaciju koja bi redefinisala poziciju kompanije za naredne dve decenije, kao što je to bio slučaj sa iPhone-om“, rekao je Čaterdži. „Njegovo nasleđe biće definisano disciplinovanim i stabilnim upravljanjem – dokaz da kompanija ne mora biti samo uzbudljiva i vizionarska, već i izuzetno vredna za sve svoje aktere.“

