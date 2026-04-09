Baban Bola je naziv za nigerijske sakupljače otpada - nisu zaposleni ni u jednoj državnoj instituciji.

Naprotiv, oni se proizvoljno (i nezavisno) kreću ulicama i deponijama u Nigeriji i sakupljaju, sortiraju i prodaju materijale za reciklažu poput plastike, metala i papira.

Njihovi uslovi rada su užasni - rade u opasnim i nehigijenskim uslovima bez odgovarajuće zaštitne opreme i alata i suočavaju se sa mnogim zdravstvenim rizicima.

Mnogi od njih rade golih ruku na deponijama gde je rizik od kontakta sa toksičnim materijalima izuzetno visok. Marginalizovani su i neprihvaćeni u društvu. Ipak, nigerijski sakupljači otpada igraju važnu ulogu u upravljanju otpadom u najmnogoljudnijoj zemlji Afrike (procenjenoj na 239 miliona).

Oni pomažu u smanjenju otpada i promovišu reciklažu, i aktivno sakupljaju sirovine za reciklažu.

Njihov rad smanjuje količinu smeća koje treba spaliti, ali i smanjuje potrebu za korišćenjem određenih sirovina za proizvodnju potrebnih sitnica. Neadekvatno su plaćeni za svoj rad. Jedva preživljavaju prodajom onoga što pronađu i sortiraju.

Većinu novca zarađuju prodajom plastike, metala, stakla i papira posrednicima, kompanijama za reciklažu i trgovcima otpadom.

Prema nekim anketama na ulici, mogu zaraditi između pet i 15 dolara, odnosno četiri do 13 evra dnevno, u zavisnosti od toga u kom delu zemlje se nalaze, piše Pun kufer.

Za njihova prava bori se Udruženje sakupljača otpada Nigerije (WAPAN) - neprofitna organizacija čiji je glavni cilj poboljšanje života nigerijskih sakupljača otpada i njihovih uslova rada, pružanje mogućnosti za obrazovanje i bolju zaštitu, kao i za veću prihvaćenost u društvu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

