Ova odluka je bila očekivana jer je Manival, ekspertsko telo Saveta Evrope koje prati pravna rešenja u državama članicama, prethodno procenilo da BiH nije ispunila svoje obaveze usmerene na obezbeđivanje efikasnog nadzora nad svim finansijskim transakcijama.

Konkretno, BiH nije uspostavila registar stvarnih vlasnika preduzeća, niti je sistemski rešeno pitanje upravljanja konfiskovanom imovinom. Odluku o uvrštavanju BiH na takozvanu sivu listu problematičnih zemalja formalno je usvojila u petak Radna grupa za finansijske akcije (FATF), piše Indeks, prenosi B92.

Otežano poslovanje

U objavi na veb stranici FATF-a navedeno je da sada očekuju da BiH sarađuje u otklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

Navedeno je devet ciljeva koje BiH mora da postigne da bi bila skinuta sa "sive liste", a svi se odnose na strog nadzor finansijskih transakcija.

Uključivanje BiH na ovu listu znači da će finansijsko poslovanje sa tom zemljom biti otežano jer će sve transakcije sa inostranstvom biti podložne dodatnim proverama, što će značiti sporije transfere i skuplje bankarske usluge.

FATF je međunarodna međuvladina organizacija koja postavlja globalne standarde za sprečavanje pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

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