Turizam

Ljudi čekaju satima zbog ove staze - široka samo 30 cm, važi za najopasniju na svetu

Planina Huashan jedna je od pet svetih planina u Kini i važi za jednu od najstrmijih i najopasnijih na svetu. Nalazi se u blizini grada Xi'an i svake godine privlači veliki broj turista željnih adrenalina.

Autor:  Nina Stojanović
14.04.2026.09:23
Iako se isplati obići celu planinu, većina posetilaca dolazi zbog Južnog vrha, koji se uzdiže na 2.155 metara. Upravo tu, na istočnoj litici, nalazi se čuvena pešačka staza poznata kao „Put u oblacima“.

Staza koja testira hrabrost

Ova neobična staza, poznata i kao Huashan Plank Walk in the Sky, duga je oko 130 metara, a široka svega 30 centimetara.

Izgrađena je pre više od sedam vekova, kada su je taoistički monasi koristili kako bi došli do mesta za meditaciju.

Danas važi za jednu od najopasnijih planinarskih staza na svetu i postala je globalni hit na društvenim mrežama, piše Punkufer.dnevnik.hr

Kako izgleda prelazak

Za prelazak staze potrebno je između 10 i 15 minuta, ali iskustvo nije nimalo jednostavno.

Staza se sastoji iz tri dela, a najzahtevniji segment uključuje spuštanje niz vertikalne metalne merdevine uz samu liticu.

Bezbednost je obavezna – svi posetioci moraju nositi sigurnosni pojas, koji se iznajmljuje na licu mesta.

Redovi i organizacija

Zbog ogromne popularnosti, turisti često čekaju satima kako bi došli na red i napravili fotografiju.

Zato se preporučuje dolazak u ranim jutarnjim satima, kada su gužve manje.

Dolazak do planine je dobro organizovan – moguće je stići vozom, autobusom ili automobilom, dok se do vrha može peške ili žičarom.

Koliko košta poseta

Ulaz na planinu košta između 13 i 21 evro, u zavisnosti od sezone.

Dodatni troškovi uključuju prevoz žičarom, autobuse i iznajmljivanje opreme, pa se preporučuje da posetioci ponesu gotovinu.

