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5 znakova da alternator otkazuje, a mnogi misle da je problem u akumulatoru

Alternator je jedan od najvažnijih delova električnog sistema automobila, jer je zadužen za punjenje akumulatora i napajanje brojnih uređaja u vozilu.

Autor:  Nina Stojanović
22.06.2026.11:41
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5 znakova da alternator otkazuje, a mnogi misle da je problem u akumulatoru
Foto: Shutterstock / Yanya
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Kada počne da otkazuje, automobil uglavnom šalje jasne signale upozorenja, a njihovo prepoznavanje može sprečiti ozbiljnije kvarove.

Šta je alternator i čemu služi?

Alternator je električni generator koji mehaničku energiju pretvara u električnu i omogućava punjenje akumulatora tokom vožnje. Pored toga, obezbeđuje energiju za farove, brisače, električne podizače stakala i druge sisteme.

Kako vremenom dolazi do habanja njegovih komponenti, mogu se pojaviti simptomi koji ukazuju na kvar.

1. Pali se lampica akumulatora

Jedan od prvih znakova problema jeste pojava lampice akumulatora na instrument tabli. Kod nekih automobila mogu se pojaviti i oznake „ALT“ ili „GEN“.

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Ako se lampica upali i povremeno gasi nakon pokretanja motora, to može biti znak da alternator više ne proizvodi dovoljan napon.

2. Farovi postaju slabiji

Treperenje ili slabljenje svetala, naročito noću, može ukazivati na to da alternator ne obezbeđuje dovoljno električne energije.

3. Problemi sa električnim uređajima

Sporiji rad podizača stakala, slabiji rad ventilacije ili problemi sa multimedijom takođe mogu biti posledica neispravnog alternatora.

4. Čudni zvuci ispod haube

Istrošeni ležajevi ili kaiš alternatora mogu izazvati škripu, zujanje ili neobične zvuke tokom rada motora.

5. Automobil se teško pokreće

Ako alternator ne puni akumulator kako treba, vozilo će sve teže paliti, a u krajnjem slučaju može potpuno da stane, pišu Vrele gume

Stručnjaci savetuju da se simptomi ne ignorišu, jer kvar alternatora može dovesti do pražnjenja akumulatora i potpunog prekida rada vozila.

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