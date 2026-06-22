Neverovatna globalna popularnost i hajp oko proteinskih prehrambenih proizvoda doveli su do potpuno neočekivanih posledica na nemačkom tržištu.

Gotovo nijedna prehrambena stavka nije pošteđena ovog trenda - proteinski šejkovi, pločice, hleb, pudinzi, sladoled, pa čak i kafa su na policama.

Međutim, ova ogromna potražnja je dovela do toga da su rafovi sa proteinskim proizvodima kod mnogih nemačkih trgovaca bukvalno ispražnjeni.

Kako izveštava ugledni trgovački časopis Lebensmittel Zeitung, popularni brendovi poput ESN-a ili More Nutrition više se ne mogu naći na mnogim mestima.

Veliki lanci apoteka i maloprodaja, uključujući dm i Müller, potvrdili su da neki proizvođači trenutno nisu u mogućnosti da u potpunosti isporuče naručenu robu.

Glavni krivac za ovu situaciju je globalna nestašica ključne sirovine - proteina surutke, poznatijeg kao whey protein, a brzo rešenje problema nije na vidiku jer potražnja raste brže od proizvodnih kapaciteta, izveštava Feniks magazin.

Mlekari potpuno nespremni

Protein surutke se proizvodi kao nusproizvod proizvodnje sira, a mlečna industrija godinama prilagođava svoje kapacitete umerenom rastu od samo jedan do dva procenta.

Niko nije očekivao eksploziju u kojoj će prodaja proteinskog praha u nemačkoj maloprodaji skočiti za neverovatnih 85 procenata samo u prvih pet meseci 2026. godine.

Neočekivani uticaj Ozempika: Sjedinjene Američke Države, koje su do sada bile ključni dobavljač na globalnom tržištu, drastično su smanjile izvoz surutke.

Razlog je ogroman porast domaće potražnje u Americi, između ostalog i zato što se ishrana bogata proteinima snažno preporučuje uz popularne injekcije za mršavljenje (poput Ozempika).

Drastično povećanje cena za potrošače

Cena koncentrata proteina surutke na berzama se bukvalno udvostručila od januara, dok je visokokvalitetni izolat porastao za preko 40 procenata.

Poznati brendovi već podižu cene, a na policama privremeno ostaju samo privatne marke (kao što su Miler i Edeka) koje imaju dugoročne jednogodišnje ugovore sa dobavljačima.

Dugo čekanje na nove pogone i stabilizaciju tržišta Dok se potrošači suočavaju sa praznim policama i višim cenama, industrija grozničavo traži izlaz iz krize. Nekoliko velikih mlečnih koncerna, kao i srednjih kompanija, već je pokrenulo velike investicione projekte za proširenje svojih proizvodnih kapaciteta.

Međutim, izgradnja i puštanje u rad novih fabričkih pogona je izuzetno spor proces, a prve nove količine sirovina na tržištu se ne očekuju pre dve do tri godine kasnije.

Do tada, trgovci na malo će morati da se okrenu sopstvenim privatnim markama i alternativnim izvorima snabdevanja. Stručnjaci upozoravaju da bi, kada isteknu postojeći fiksni ugovori sa dobavljačima, nestašice i talas povećanja cena mogli da se preliju na ranije stabilne brendove.

Za svakoga ko se oslanja na dijetetske suplemente za svoju svakodnevnu ishranu i fitnes rutinu, naredni meseci će doneti ozbiljan test njihovom kućnom budžetu.

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