Ponovio je stav da Mađarska neće ukinuti blokadu pre nego dobije naftu preko tog naftovoda.

"Preko Brisela smo dobili naznaku iz Ukrajine da su spremni da obnove isporuke nafte putem naftovoda Družba već u ponedeljak, pod uslovom da Mađarska ukine blokadu kredita EU od 90 milijardi evra. Stav Mađarske nije se promenio, ako nema nafte, neće biti ni novca. Kad se isporuke nafte obnove, nećemo stajati na putu odobravanja kredita. Isplata kredita ne nameće finansijski teret ili obavezu Mađarskoj", napisao je Orban na svom nalogu na mreži Iks, prenosi Tanjug.

Orban je prethodno blokirao kredit za čije je odobrenje potrebna jednoglasna podrška zemalja članica EU, uz obrazloženje da prethodno ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski treba da odblokira rad nafotovoda "Družba", koji je van funkcije od kraja januara, kojim se Mađarska snabdeva energentima iz Rusije.

Ranije danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi Evropska unija pronašla način da odblokira 90 milijardi evra vojne pomoći Ukrajini, bez obzira na to da li bi Viktor Orban ostao na funkciji mađarskog premijera ili ne.

Na parlamentarnim izborima održanim u Mađarskoj prošle sedmice oopoziciona Tisa osvojila dvotrećinsku većinu u budućem sazivu parlamenta, a lider Tise Peter Mađar dobio je mandat za sastav vlade od predsednika Tamaša Šuljoka.

