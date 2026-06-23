Pored manjka radnika, industriju dodatno opterećuju rast troškova i neizvesnost na tržištu, što bi moglo da utiče na celokupnu turističku sezonu.



Pred letnju turističku sezonu slovenački turistički sektor suočava se sa ozbiljnim izazovima, a najveći među njima je nedostatak radne snage. Prema procenama nadležnih institucija, u ugostiteljstvu i turizmu trenutno nedostaje više od 10.000 radnika.



Stručnjaci upozoravaju da će na ovogodišnju sezonu uticati i geopolitičke tenzije, kao i rast cena goriva, što bi moglo da promeni strukturu turista. Očekuje se manji broj posetilaca iz Azije, dok bi taj pad delimično mogli da nadomeste gosti iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država.



Direktor Turističko-ugostiteljske komore Slovenije istakao je da sektor istovremeno trpi i rast troškova rada, energije i materijala, što dodatno otežava poslovanje. Kako navodi, kompanije se nalaze u dilemi da li da povećane troškove prebace na krajnje cene, što tržište često ne dozvoljava, pa profitabilnost opada i smanjuje se prostor za nova ulaganja.



Iako su plate u sektoru u prethodnim godinama značajno porasle, poslodavci i dalje imaju poteškoća da privuku i zadrže radnike. Podaci pokazuju da su zarade između 2019. i 2025. godine porasle za gotovo 50 odsto, ali to nije bilo dovoljno da se reši problem nedostatka kadra.



Ugostiteljski sektor godinama upozorava na manjak zaposlenih, zbog čega su mnogi objekti bili primorani da skrate radno vreme ili prilagode poslovanje. Dodatni problem predstavlja sezonalnost posla i zahtevni uslovi rada, posebno tokom letnjih meseci.



Iako su izmene zakona omogućile lakše angažovanje stranih radnika u turizmu i ugostiteljstvu, poslodavci smatraju da su procedure i dalje previše komplikovane i spore. Zbog toga se često dešava da radnici u međuvremenu odlaze u druge zemlje Evropske unije.



Najtraženiji su radnici iz zemalja bivše Jugoslavije, ali sve veći broj zaposlenih dolazi i iz azijskih država poput Indije, Bangladeša, Nepala i Filipina.



Predstavnici sektora traže dodatne izmene propisa kako bi se omogućilo fleksibilnije zapošljavanje, posebno u periodima pojačanog obima posla, kao i lakše angažovanje radnika na sezonskim poslovima, navodi Biznis.rs.



S druge strane, sindikati upozoravaju da ni povećanje plata ni poboljšanje uslova rada nisu dovoljni da se reši problem odliva radne snage. Kao glavne razloge navode naporno radno vreme, rad vikendom i praznicima, kao i relativno niske zarade u poređenju sa drugim sektorima.



Dodatni izazovi su rad na visokim temperaturama, nedovoljno odmora između smena i neujednačena primena propisa o zaštiti na radu. Stručnjaci ističu da bi poboljšanje uslova rada i bolje vrednovanje zaposlenih moglo značajno da poveća atraktivnost ovih zanimanja i ublaži dugoročni nedostatak radne snage.



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