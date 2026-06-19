Iako su se mnogi putnici navikli da koriste aplikacije za prevoz, poput Ubera, gde je cena vožnje odmah vidljiva, u praksi se i dalje dešava da u žurbi ili zbog nedostupnosti vozila građani posegnu za taksijem koji stoji na stajalištu.

Jedno takvo neprijatno iskustvo ispričala je za Slobodnu Dalmaciju Hrvatica čiji je sin, tokom nedavnog putovanja iz Rijeke u Zadar, imao, kako tvrdi, izuzetno neprijatno iskustvo sa taksi prevozom. Prema pisanju pomenutog portala, mladić je prošle nedelje putovao autobusom iz Rijeke u Zadar, gde je trebalo da nastavi put do zadarskog aerodroma.

Iako postoji autobuska linija koja povezuje železničku stanicu i aerodrom, u tom trenutku nije bio siguran da li će stići na vreme, pa je razmišljao o korišćenju taksija. Nije koristio aplikacije za prevoz poput Ubera, već je uzeo taksi koji je bio dostupan na stanici.

Taksista mu je prišao i rekao da će cena biti u uobičajenom rasponu, koji je prema dostupnim informacijama između 25 i 30 evra. Međutim, nakon vožnje koja je trajala manje od 20 minuta, vozač mu je naplatio čak 90 evra. Upozorila je prijatelje i poznanike.

Majka mladića ističe da smatra da je ovo neprihvatljivo ponašanje, posebno zato što se radilo o mladom putniku koji nije znao kako da se snađe u toj situaciji.

Nakon ovog incidenta, kaže, upozorila je prijatelje i kolege koji putuju u Hrvatsku da budu oprezni prilikom korišćenja taksi usluga. Dodaje i da joj je žao što zbog takvih iskustava ne može da preporuči domaće transportne kompanije i navodi da će, dok se takvi incidenti ne sankcionišu, savetovati drugima da koriste međunarodne transportne aplikacije, piše Dnevno.hr

Takođe ističe da je već rezervisala iznajmljivanje automobila i smeštaj za svoj predstojeći odmor u Dalmaciji preko stranih platformi, navodeći da do sada nije imala negativnih iskustava sa njima i da su sve probleme ispravno rešili.

"Želela bih sve najbolje domaćim kompanijama, ali dok se ovakve stvari dešavaju, teško je preporučiti njihove usluge", rekla je za Slobodnu Dalmaciju.

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