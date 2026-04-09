Manje poznati prelazi bez gužve - evo gde možete brže preći granicu za Uskrs

Bačka Palanka i Bogojevo nalaze se na mostovima preko Dunava i predstavljaju važne, ali često zapostavljene rute. Bačka Palanka je među frekventnijim manjim prelazima, ali i dalje znatno protočnija u odnosu na glavne pravce.

Autor:  Nina Stojanović
09.04.2026.12:15
Manje poznati prelazi bez gužve - evo gde možete brže preći granicu za Uskrs
Dok najpoznatiji granični prelazi poput Batrovaca i Šida beleže najveće gužve tokom praznika, manji prelazi u Sremu i Bačkoj postaju alternativa za vozače koji žele da izbegnu višesatna čekanja.

Alternativa velikim prelazima

Bačka Palanka i Bogojevo nalaze se na mostovima preko Dunava i predstavljaju važne, ali često zapostavljene rute. Bačka Palanka je među frekventnijim manjim prelazima, ali i dalje znatno protočnija u odnosu na glavne pravce.

Bezdan, koji povezuje Srbiju sa Batinom u Hrvatskoj, poznat je po mirnijem saobraćaju i stabilnom protoku putnika ka Osijeku.

U Sremu, prelazi Ljuba, Sot i Neštin izdvajaju se kao dodatne opcije. Neštin je posebno zanimljiv jer su meštani godinama morali da prelaze granicu kako bi stigli do susednih mesta u Srbiji.

Gužve pred praznike

Za predstojeće uskršnje praznike očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na izlazu iz Srbije ka Evropskoj uniji.

Dodatni pritisak stvara i početak pune primene EES sistema Evropske unije, koji podrazumeva detaljniju kontrolu putnika i može produžiti zadržavanja na granici.

Iz turističkih agencija upozoravaju da špic tek dolazi:

„Izvesno je da će gužve početi već od četvrtka u kasnim popodnevnim i večernjim satima jer uvek imamo one kojima je i Veliki petak neradni dan i kojima aranžman počinje od tog dana. Špic svakako sledi od petka po podne, a dosadašnja praksa pokazuje da su najveće gužve na granici u subotu pre podne, dakle, dan pre Uskrsa, zbog koncentracije i turističkog i tranzitnog saobraćaja u isto vreme“

Najveće gužve očekuju se u petak posle podne i u subotu ujutru, kada se poklapaju turistička putovanja i tranzit kroz Srbiju, piše Kamatica. 

Savet za putnike

Vozačima se savetuje da, ukoliko je moguće, put planiraju u noćnim satima ili da koriste manje frekventne prelaze kako bi izbegli zadržavanja.

