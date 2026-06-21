Generalni direktor Ekspa 2027 Beograd Danilo Jerinić je istakao da je do sada 139 zemalja i organizacija potvrdilo svoje učešće, po čemu je beogradski Ekspo, kako je rekao, najbrže popunjeni Ekspo.

"Do danas mi imamo potvrđenih 139 učesnika, od toga 135 zemalja i četiri međunarodne organizacije. To je najveći broj zemalja koji je ikada učestvovao na specijalizovanim Ekspo izložbama i oborili smo rekord. S druge strane, mi smo najbrže popunjeni Ekspo u odnosu na vreme za koje su zemlje potvrđivale svoje učešće. To je apsolutni rekord bio, i samim tim smo sve vreme gradili jednu stazu uspeha za naš Ekspo", rekao je Jerinić.

Pre tri godine samo zelena površina i plan

Podsetio je da je pre tri godine na prostoru današnjeg gradilišta za Ekspo bila velika zelena površina, ali da je postojao plan šta treba da se uradi.

- Ovde pre tri godine zapravo nije bilo ništa, ovde je bila jedna velika zelena površina za koju smo mi imali jasan plan šta želimo da uradimo. Pre svega, krenuli smo od toga da je 100 odsto nasleđe naš osnovni, primarni cilj kada je naš projekat u pitanju. Svaki metar kvadratni se zna tačno šta se radi za vreme izložbe, šta ćemo raditi posle izložbe, i to je zaista bila naša velika prednost kada je kompletna kandidatura bila u pitanju - objasnio je direktor kompanije "Ekspo 2027".

Dodao je da na prostoru gradilišta za Ekspo 2027. svakodnevno radi 3.500 ljudi i više od 500 mašina da bi se postiglo da svi radovi budu završeni u roku.

- Danas ovde mi imamo više od 3.500 ljudi svakodnevno na gradilištu, više od 500 mašina, ubrzano se sve zaista radi, borimo se sa rokovima, spremamo se za 1. decembar da predamo ključeve zemljama učesnicama - poručio je Jerinić.

Žestoka konkurencija na glasanju

Osvrnuo se i na proces izbora zemlje domaćina za Ekspo 2027. godine kada je Srbija, kako je rekao, uprkos jakoj konkurenciji Španije, SAD, Tajlanda i Argentine, uspela da dobije organizaciju specijalizovane izložbe.

- Glasale su 184 članice u zaista jednoj žestokoj konkurenciji: Amerika, Tajland, Argentina, Španija. Španija je čak u nekom momentu već i nezvanično bila proglašena za pobednika, tako se pričalo, ali mi smo zaista uložili veliki trud, veliku želju, veliki rad, ubedili zemlje, ubedili delegate da imamo zaista dobar, veliki projekat za Srbiju, da ćemo dočekati goste raširenih ruku i da se radujemo da ih vidimo u Beogradu - rekao je on.

Naglasio je da se trud isplatio i da je Srbija prošla veliki put u poslednje tri godine, od kandidature do organizacije međunarodnih sastanaka u Beogradu.

- Zaista mislim da smo prošli jedan veoma dugačak put u poslednje tri godine, od kandidature do organizacije međunarodnih sastanaka koje smo imali ovde. Već dva sastanka smo imali u Beogradu koji su istorijski za nas bili, jer to je bio najveći broj zemalja učesnika na jednom sastanku u Beogradu. Na prvom sastanku imali smo 154 zemlje, na drugom sastanku više od 140 zemalja i to je zaista bila potvrda da smo na dobrom putu - naveo je Jerinić.

Izložba od 15. maja do 15. avgusta

Specijalizovana izložba Ekspo 2027. u Beogradu će biti održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine "Igraj za čovečanstvo: Sport i muzika za sve", a očekuje se da će tokom 93 dana trajanja izložbe srpska prestonica privući više od pet miliona posetilaca iz celog sveta.

Takođe, očekuje se da će tokom održavanja izložbe biti potrebno oko 20.000 volontera, a do sada je stiglo više od 6.000 prijava iz više od 60 zemalja sveta.

Prva međunarodna izložba na Zapadnom Balkanu biće jedan od najvećih međunarodnih događaja na planeti 2027. godine za koji se smatra da će predstavljati prekretnicu u globalnoj prepoznatljivosti Srbije i regiona.

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