Iako većina građana Srbije ne kreće na put bez polise, statistika pokazuje da svaki peti turista i dalje svesno rizikuje finansijsku katastrofu.



O tome šta polisa tačno pokriva, koliko koštaju lečenja u inostranstvu i koje su najveće zablude naših turista, novinarka portala Mondo razgovarala je sa Zoranom Ćirićem iz Udruženja osiguravača Srbije (UOS).



Ćirić je pojasnio koje konkretne rizike i zdravstvene usluge obuhvata standardno putno zdravstveno osiguranje.



- Putno zdravstveno osiguranje obezbeđuje kompletnu zdravstvenu zaštitu, kako bolničku tako i vanbolničku, u slučaju nepredviđenih i neplaniranih događaja, odnosno povreda i bolesti. Pojednostavljeno, ova polisa vas u najkraćem mogućem roku štiti od svega što može da se dogodi na odmoru i da vam pokvari letovanje. To obuhvata:



- Sunčanicu i stomačne probleme,



- Akutne stomatološke probleme,



- Povrede zglobova ili ekstremiteta,



Znatno ozbiljnije zdravstvene probleme koji zahtevaju bolničko lečenje.



Polisa pokriva sve preglede lekara i specijalista, nabavku lekova ili druge medicinske opreme. Takođe, u zavisnosti od kupljenog paketa, polisa može da obezbedi i transport pacijenta iz inostranstva do mesta boravka - navodi Ćirić.

Koliko košta polisa putnog zdravstvenog osiguranja?

- Za tročlanu ili četvoročlanu porodicu, za 10 do 12 dana letovanja, polisa košta između 40 i 50 evra. Za taj novac, kojim ista ta porodica u Grčkoj ili Crnoj Gori ne može da plati ni jedan ceo ručak, pokriveni su svi bolnički i vanbolnički troškovi u visini od 35.000 do 40.000 evra - ističe sagovornik Monda.

Kada se "obična" upala pluća pretvori u pakao

Troškovi medicinskih usluga u inostranstvu u slučaju iznenadne bolesti ili povrede mogu biti prilično visoki.



- Nezahvalno je govoriti o konkretnim cenama zdravstvenih usluga u inostranstvu jer se one razlikuju od države do države, ali je opštepoznato da su one znatno skuplje nego u Srbiji. Polisa putnog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje i najbržu zaštitu – u slučaju neplaniranog problema ili povrede, potrebno je da nazovete kol centar osiguravajućeg društva čiju polisu imate i oni će vam zakazati pregled i uputiti vas u najbliži zdravstveni centar - ističe Zoran Ćirić i dodaje:



- Ukoliko je neko hronični bolesnik, potrebno je prilikom kupovine da to naglasi. Cena će biti neznatno viša, ali će vam i u toj situaciji obezbediti medicinsku negu i pomoć.



Na primeru jednog Britanca, Ćirić je najbolje ilustrovao visinu tih troškova na stranim letovalištima.



- Najbolji primer je situacija koja se desila jednom državljaninu Velike Britanije koji je otišao u Tursku na odmor bez putnog zdravstvenog osiguranja. Čovek je inače bio hronični bolesnik. Tamo je dobio tešku upalu pluća. Troškovi bolnice, lekara, lekova i svega ostalog na kraju su iznosili nešto iznad 50.000 evra! Pošto nije imao polisu, morao je sve da plati sam, odnosno da u pomoć pozove ambasadu, prijatelje i rođake kako bi sakupio novac. Zbog ovakvih situacija, odlazak u inostranstvo bez polise je ogroman i nepotreban rizik - upozorava Ćirić.

Šta polisa ne pokriva?

Najveća zabluda je da standardna polisa automatski pokriva apsolutno sve situacije.



Dve stvari su ključne ovde: hronične bolesti i ekstremni sportovi.



Hronični bolesnici: Ako bolujete od neke hronične bolesti, potrebno je da to naglasite prilikom kupovine polise. Cena će biti neznatno viša, ali ćete jedino tako biti sigurni da će vam i u slučaju komplikacija te bolesti u inostranstvu biti obezbeđena adekvatna medicinska nega i pomoć.



Aktivni odmor i sport: Obavezno je naglasiti i da li planirate da se bavite ekstremnim sportovima na letovanju ili skijanju (poput ronjenja, paraglajdinga, vožnje skutera i slično). Ta vrsta aktivnosti nije pokrivena običnom polisom, već zahteva doplatu, ali vam garantuje sigurnost ukoliko dođe do povrede.

Svaki peti Srbin na put kreće "na sreću"

Statistika UOS-a za prethodne godine otkriva da svest građana Srbije o važnosti osiguranja raste.



- Putno zdravstveno osiguranje je najprodavanija polisa u Srbiji koja nije zakonski obavezna. Oko 80 odsto građana Srbije redovno kupuje ovu polisu prilikom odlaska u inostranstvo na odmor, što je jasan znak da svest raste. Međutim, ako pogledamo sa druge strane, to znači da svaki peti građanin i dalje ode u inostranstvo bez polise, vodeći se idejom da mu se ništa neće desiti - ističe Ćirić, piše Kurir.

Savet Udruženja osiguravača Srbije

- Savet UOS-a je jasan - bez ove polise se ne kreće na put. Pored zdravstvenog osiguranja, građanima predlažu još dve važne opcije koje mogu spasiti odmor:



Polisu od otkazivanja aranžmana: Ukoliko zbog bolesti, smrtnog slučaja ili nekog drugog opravdanog problema morate da otkažete put u poslednji čas, osiguranje će vam vratiti skoro ceo uplaćeni novac.



Polisu od gubitka prtljaga: Koja vas štiti od neprijatnosti i troškova ukoliko vaši koferi završe na pogrešnoj destinaciji.



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