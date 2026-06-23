Sporazum su potpisali direktor kompanije EXPO 2027 Danilo Jerinić i izvršni direktor EXPO 2030 Rijad Talal Al-Mari, u prisustvu generalnog sekretara Međunarodnog biroa za izložbe Dimitrija Kerkentzesa. Jerinić je istakao da Beograd i Rijad zajedno idu putem uspeha na kojem se suočavaju sa identičnim izazovima u organizaciji specijalizovanih izložbi.



"Imamo čast da ugostimo predstavnike tima koji će posle Srbije ugostiti ceo svet. Otvaramo vrata za naše kolege iz Saudijske Arabije, razmenićemo znanja i iskustva", rekao je Jerinić na potpisivanju sporazuma, na Beogradskom sajmu u prostoru Ekspo Plejgraunda.



On je naveo da će iskustvo Beograda pomoći Rijadu da 2030. godine organizuje Ekspo baš kao što iskustvo Japana pomaže Srbiji.



"Moći će da rade zajedno sa nama, da vide kako mi planiramo i kako gradimo. Prenećemo iskustvo za koje verujem da će im doprineti da na lakši način razumeju događaj koji organizuju. Smatram da je jedno od bitnijih nasleđa koje ostaje posle Ekspa upravo kapital znanja u ljudima koji su radili na ovakvom događaju", naveo je Jerinić.



On je dodao da je to velika prilika za domaće stručnjake, kao i da je učešće Saudijske Arabije na Ekspu u Beogradu dragocena šansa za tu zemlju.



"Znanje se ne prenosi samo kroz papire, prezentacije i sastanke, već pre svega kroz živo iskustvo. Beograd i Rijad povezuje zajednička odgovornost prema Ekspo nasleđu", rekao je Jerinić.



Izvršni direktor Ekspo 2030 Rijad Talal Al-Mari kaže da je oduševljen napretkom organizacije Ekspa 2027, koji je juče video na terenu.



"Razmena znanja se ne prenosi papirima ili porukama, već je to razmena uživo i to je suština našeg sporazuma. Mi ćemo razmenjivati timove, ideje i iskustva sa dve strane", rekao je Al-Mari.



On je istakao da su efekti Ekspa dugoročni i da Beograd i Rijad na identičan način razmišljaju o zaostavštini.



"Vi takođe razmišljate o održivoj lokaciji. Na taj način Ekspo će imati ekonomski, socijalni i kulturni uticaj. Zaista sam impresioniran onim što ste nam prikazali ovde u Beogradu", rekao je Al-Mari.





Generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe Dimitri Kerkentzes kaže da su Ekspo izložbe istorijske priče povezane jedna sa drugom.



"Pred nama je nešto veoma posebno, a to su dve potpuno nove zemlje domaćini - Srbija i Kraljevina Saudijska Arabija. Nijedna od njih ranije nije bila domaćin Ekspo izložbe. Ovo je novo za lokalne timove, novo je za kulturu ovih zemalja, ali to je ujedno i prilika. Da bismo mogli da ispunimo ove prilike, moramo osigurati da vrednosti saradnje, kooperacije i dijaloga budu uzajamne. I verujem da je ovaj sporazum dokaz onoga što se može postići kada radimo zajedno, kada jedni svedočimo uspehu drugih", naveo je Kerkentzes.



On je istakao da je Beograd za sada uradio neverovatnu pripremu i dodao da međunarodna zajednica sa velikim uzbuđenjem iščekuje Ekspo 2027. Međunarodna specijalizovana izložba Ekspo biće održana od 15. maja do 15. avgusta naredne godine u Beogradu sa temom "Igra(j) za čovečanstvo: Sport i muzika za sve". Očekuje se da Beograd u tom periodu poseti više od pet miliona ljudi iz celog sveta. Učešće na Ekspu do sada je potvrdilo 139 zemalja.



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