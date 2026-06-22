Najtraženije volonterske pozicije mogu se svrstati u tri velike grupe

Prvu čine angažmani u oblasti komunikacija, digitalnih sadržaja i međunarodne saradnje, koji privlače kandidate zainteresovane za volontiranje u dinamičnom i multikulturalnom okruženju.



Drugu grupu čine pozicije povezane sa podrškom u realizaciji programa i događaja, od sportskih do edukativnih sadržaja, dok treću čine operativni i logistički angažmani koji doprinose bezbednom, efikasnom i organizovanom funkcionisanju izložbe.



Raznovrsnost ovih pozicija pokazuje da na Ekspu 2027 postoji prostor za različita interesovanja, znanja i ambicije, ali i da volontiranje može biti prilika za lični razvoj, sticanje novih iskustava i aktivno učešće u projektu od javnog značaja.



Iz oblasti komunikacije, digitalni sadržaji i međunarodna saradnja, izdvaja se pozicija volonter za podršku digital timu.



U vremenu kada se veliki događaji podjednako doživljavaju na licu mesta i na digitalnim platformama, nije iznenađenje što je upravo ova volonterska pozicija privukla najveće interesovanje kandidata.



Volonteri za podršku digital timu biće uključeni u praćenje aktivnosti na izložbi, podršku digitalnim aktivacijama i saradnju sa timovima koji kreiraju sadržaj za različite platforme.



Ova pozicija posebno privlači mlade ljude koji žele da kroz društveno-odgovoran volonterski angažman steknu iskustvo u savremenim oblicima komunikacije i budu deo digitalne priče jednog globalnog događaja.

Zatim, volonter za podršku marketing timu

U svetu u kome se događaji mere i brojem priča koje inspirišu, marketing ima važnu ulogu u oblikovanju iskustva publike.



Volonteri će pružati podršku marketing i PR timovima, pomagati u sprovođenju promotivnih aktivnosti i doprinositi komunikaciji sa medijima i partnerima.



Ovo je prilika za sve koji žele da steknu iskustvo u komunikacijama, brendiranju i promociji velikog međunarodnog događaja kroz volontiranje u multikulturalnom okruženju.

Zatim na trećem mestu je pozicija volonter u podsektoru Protokol

Na svakom velikom međunarodnom događaju postoje timovi koji brinu da se važni susreti, posete i zvanični programi odvijaju besprekorno.



Volonteri u protokolu pružaće podršku u organizaciji dolazaka domaćih i međunarodnih delegacija, dajući svoj doprinos uspešnom odvijanju programa kroz volontersko angažovanje u međunarodnom okruženju.



Za mnoge kandidate upravo je mogućnost volontiranja u međunarodnom okruženju i neposredan uvid u organizaciju globalnog događaja najveći motiv za prijavu.

U prvih 10 pozicija je i volonter u malom paviljonu

Srce svakog Ekspa čine ljudi koji povezuju ideje, kulture i iskustva iz celog sveta. Volonteri u malim paviljonima pružaće podršku u realizaciji prezentacija, radionica, kulturnih programa i brojnih interaktivnih sadržaja.



Sarađivaće sa organizatorima, učesnicima i posetiocima i kroz svoje volontiranje doprinositi stvaranju prostora za susrete, razmenu znanja i međukulturni dijalog.

Kandidati su pokazali interesovanje veliko i za poziciju, volonter za Ekspo 2027 info pult

Za mnoge posetioce prvi utisak o Ekspu neće činiti paviljoni, već ljudi koje prve sretnu. Volonteri na info pultovima pružaće informacije o programima, paviljonima i sadržajima izložbe, pomagati gostima da se snađu i biti njihova prva adresa za podršku.

Zahvaljujući neposrednom kontaktu sa ljudima iz celog sveta, ova volonterska pozicija tradicionalno je među najpopularnijima na velikim međunarodnim događajima.

U delu volontiranja Programi i Događaji, izdovile su se sledeće pozicije

Volonter za organizaciju sportskih događaja, a kako navode iz ovog preduzeća, iza svakog uspešnog sportskog događaja nalazi se tim koji doprinosi da svaki detalj funkcioniše besprekorno.

Volonteri će kroz svoje angažovanje pružati podršku u pripremi sportskih prostora, učesnicima i realizaciji sportskih aktivnosti.

Ova pozicija posebno privlači ljubitelje sporta koji žele da steknu iskustvo u organizaciji velikih manifestacija i kroz volontiranje doprinesu zajednici.

Volonter za edukativni program

Ekspo nije samo izložba – već prostor za razmenu znanja, ideja i iskustava. Volonteri u edukativnom programu pružaće podršku tokom predavanja, panela, radionica i drugih obrazovnih sadržaja koji će okupiti učesnike iz različitih zemalja.

Za mnoge kandidate ovo predstavlja priliku da uče od stručnjaka, upoznaju nove perspektive i budu deo okruženja koje podstiče saradnju, razvoj i razmenu znanja.

U delu oblasti Operacije, logistika i podrška posetiocima, izdvojil su se sledeće pozicije

Parking host, a u obrazloženju se dodaje da prvi utisak o velikom događaju često počinje mnogo pre ulaska na samu lokaciju. Parking hostovi pomagaće posetiocima u snalaženju, usmeravati vozila ka odgovarajućim zonama i pružati informacije kako bi dolazak na izložbu protekao bezbedno, efikasno i organizovano.

Za mnoge kandidate ovo je prilika za aktivno učešće u stvaranju pozitivnog iskustva posetilaca i neposredan doprinos organizaciji jednog od najvećih međunarodnih događaja u regionu.

Zatim, volonter za bezbednost i informisanje, gde je obrazloženi da najbolje iskustvo posetilaca nastaje onda kada se osećaju sigurno, informisano i dobrodošlo.

Volonteri za bezbednost i informisanje pružaće važne informacije posetiocima, pomagati u snalaženju i pružati podršku timovima zaduženim za bezbedno i organizovano funkcionisanje izložbe. Kombinacija komunikacije, odgovornosti i pomaganja ljudima čini ovu volontersku poziciju jednom od najtraženijih.

U top 10 pozicija je i volonter u podsektoru Bezbednost, jer bezbednost je osnova svakog velikog međunarodnog događaja

Volonteri u podsektoru Bezbednost pomagaće u informisanju posetilaca, usmeravanju kretanja i pružanju podrške timovima zaduženim za bezbedno funkcionisanje izložbe.

Reč je o volonterskoj poziciji koja omogućava obavljanje volonterskih aktivnosti od značaja za zajednicu i neposredan doprinos stvaranju sigurnog i prijatnog okruženja za sve posetioce.

Najtraženije pozicije pokazuju da volonteri na Ekspu 2027 ne traže samo priliku da budu deo organizacije velikog događaja, već i mogućnost da kroz volontiranje ostvare nesebičan doprinos zajednici, steknu nova znanja i veštine i upoznaju ljude iz različitih kultura i zemalja.

Od digitalnih komunikacija i međunarodne saradnje do sportskih programa i operativne podrške, svaka volonterska pozicija predstavlja priliku za aktivno učešće u projektu od javnog značaja i iskustvo koje može trajati mnogo duže od same izložbe.



Volonterska platforma dostupna je na adresi https://join.volunteer.expobelgrade2027.org/, kao i preko zvaničnog sajta i društvenih mreža Ekspo 2027.



Prijave su otvorene za sve zainteresovane punoletne građane iz Srbije i inostranstva, kao i za one koji će do 15. aprila 2027. godine imati navršenih 18 godina.



Za dodatne informacije dostupan je kontakt centar Ekspa 2027 Beograd na broj 011 2027 555.



Sve informacije o programu Ekspo Plejmejkeri dostupne su i putem Instagram i TikTok naloga Expo Playmakers, kao i putem imejl adrese playmakers@expobelgrade2027.org.



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