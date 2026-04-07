Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd već sada predstavlja jednu od najvećih investicija u stambenu i prateću infrastrukturu koja se trenutno realizuje u Evropi.

O pripremama za ovaj veliki međunarodni događaj, njegovom značaju i viziji razgovarali smo sa direktorom kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilom Jerinićem.

Međunarodna izložba Ekspo 2027, koja će se održati od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu, očekuje se da tokom tri meseca ugosti više od šest miliona posetilaca.

Tema izložbe "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve" istražuje na koji način kreativnost, sport i muzika mogu da doprinesu otpornosti čovečanstva u svetu punom neizvesnosti.

Reč je o prvoj međunarodnoj izložbi koja će biti održana u Srbiji, što ovom događaju daje istorijski značaj za čitavu Jugoistočnu Evropu, piše Tanasis Diamantopulos.

Velike međunarodne izložbe 19. i početka 20. veka bile su događaji koji su uzdrmali planetu, oblikujući čitave civilizacije i kolektivnu maštu decenijama. Kako Beograd planira da povrati tu magičnu auru prošlosti?

Velike izložbe iz prošlosti obeležile su svoje epohe jer su odražavale duh vremena u kojem su nastajale. Ekspo 2027 učiniće isto, ali za jedan drugačiji svet u kome trenutno živimo. Danas ključni izazovi više nisu samo industrijska dostignuća, već povezivanje, kreativnost i ljudski potencijal.

Upravo zato je tema "Igra(j)za čovečanstvo - sport i muzika za sve" toliko snažna. Ona govori o inovacijama, ali i o saradnji, obrazovanju, kulturi i dobrobiti društva.

Planiramo Ekspo sa više od 8.000 događaja - živ i dinamičan program koji daleko prevazilazi klasično predstavljanje paviljona. Ekspo će biti interaktivan, participativan i emotivno privlačan, i zaista se radujemo što ćemo u Beogradu ugostiti naše prijatelje iz Grčke. Srdačno vas pozivamo da posetite Ekspo 2027 i otkrijete različite kulture sveta - na jednom mestu.

Da li se Srbija kroz ovu izložbu pozicionira samo kao domaćin ili kao pravi centar inovacija, posebno u oblasti veštačke inteligencije u Jugoistočnoj Evropi?

Veštačka inteligencija na Ekspu 2027 neće biti predstavljena kao daleki koncept, već kao nešto što će posetioci moći zaista da dožive i sa čim će moći direktno da komuniciraju. Razvijaju se rešenja u kojima će veštačka inteligencija personalizovati posete, kreirati sadržaj u realnom vremenu, omogućiti interaktivno pripovedanje i olakšati komunikaciju između kultura i jezika unutar prostora Ekspa.

Istovremeno, inovacije na Ekspu 2027 prevazilaze digitalnu sferu i obuhvataju i budućnost mobilnosti. Srbija je nedavno potpisala sporazum sa kompanijom Arčer Avijacijom (Archer Aviation), jednim od svetskih lidera u oblasti električnih letelica sa vertikalnim poletanjem i sletanjem, čime se uvodi koncept letećih taksija.

Na taj način Beograd se svrstava među prve gradove u Evropi koji se pripremaju za uvođenje ovog naprednog vida urbanog transporta, a Ekspo će biti jedinstvena prilika da se ta vizija predstavi svetu. U saradnji sa nadležnim ministarstvima i vodećim institucijama, planiraju se i posebne zone inovacija, demonstracije uživo i globalne diskusije o veštačkoj inteligenciji - od njenih praktičnih primena do etičkih pitanja koja ona otvara.

Da li bi Beograd mogao da postane stalna stanica na globalnoj startap mapi nakon 2027. godine?

Već smo u aktivnom dijalogu sa vodećim svetskim platformama, tehnološkim mrežama i organizatorima velikih međunarodnih događaja, jer Ekspo ne posmatramo kao izolovan trenutak, već kao deo mnogo šireg globalnog ekosistema. Događaji kao što su Veb Samit (Web Summit), a posebno Džajteks Global (GITEX Global) - za koji je već potvrđeno učešće na Ekspu 2027 - pokazuju razmere ambicije sa kojom se pristupa ovom projektu.

Tokom 93 dana trajanja Ekspa stvara se snažna koncentracija industrija, ideja i ljudi iz celog sveta. Ekspo nudi nešto zaista jedinstveno - 93 uzastopna dana globalne pažnje. To omogućava da se ne organizuje samo jedan veliki događaj, već čitav niz susreta, partnerstava i aktivnosti koji podstiču razvoj različitih industrija. I što je najvažnije, Ekspo 2027 odnosi se i na ono što dolazi posle njega.

Kroz infrastrukturu, iskustvo i globalne odnose koji se sada grade, Beograd će imati kapacitet da u budućnosti kandidatuje i organizuje velike međunarodne događaje u različitim oblastima – od tehnologije i inovacija, do kreativnih industrija, sporta i poslovnih foruma.

Prema poslednjem izveštaju Venčer Balkan (Venture Balkan), regionalnom istraživanju o startap i investicionom ekosistemu Jugoistočne Evrope, startap ekosistem Balkana dostigao je oko 12.000 startap kompanija do 2025. godine, pri čemu Srbija i Rumunija predvode sa više od 50 odsto svih novih projekata. Kako Ekspo 2027 koristi taj zamah i koje startap ili brzorastuće (scale-up) startap kompanije iz Jugoistočne Evrope vidite kao najjače kandidate za globalnu vidljivost kroz izložbu?

Razvoj startap ekosistema na Balkanu jedna je od najuzbudljivijih razvojnih priča u Evropi danas, a Ekspo 2027 će taj zamah dodatno ojačati na globalnom nivou. Regionalni uticaj i međunarodna vidljivost Jugoistočne Evrope bili su u samom središtu naše kandidature za Ekspo. Naša vizija od početka nije bila samo da organizujemo uspešan događaj za Srbiju, već da stvorimo platformu koja će predstaviti čitav region na globalnoj sceni.

Razvijamo posebne poslovne platforme na kojima će startap i scale-up kompanije moći da predstave svoja rešenja, povežu se sa investitorima i otvore vrata novim međunarodnim tržištima. Ekspo će na jednom mestu okupiti kapital, znanje i globalnu vidljivost na način kakav region do sada nije imao. Kompanije iz Srbije i regiona imaće priliku za do sada neviđenu međunarodnu promociju i uspostavljanje konkretnih globalnih partnerstava.

Na prostoru Ekspa u Surčinu svakodnevno radi hiljade radnika na pripremi paviljona i pratećih objekata na površini od 25 hektara. Koje se inovacije primenjuju na ovom gradilištu?

Pre svega, drago mi je što ste imali priliku da vidite razvoj novog dela Beograda i budućeg prostora Ekspa 2027, i nadam se da ste se u Grčku vratili sa izuzetnim utiscima. U projekat su integrisani napredni sistemi upravljanja projektima, digitalno modelovanje i održive građevinske prakse, kako bi se obezbedila efikasnost, transparentnost i odgovornost prema životnoj sredini. Paralelno se već primenjuju elementi prefabrikovane gradnje, pametnog infrastrukturnog planiranja i optimizovanih logističkih lanaca.

Prostor Ekspa posmatramo kao svojevrsnu živu laboratoriju u kojoj se testiraju i potvrđuju novi pristupi u gradnji i urbanom razvoju, a ono što je najvažnije - rešenja koja se ovde primene koristiće se kao dugoročno nasleđe.

Osim ceremonijalnog učešća grčkog paviljona, koje konkretne bilateralne inicijative između Grčke i Srbije vidite kao nasleđe Ekspa 2027 za grčko-srpske odnose?

Odnosi između Grčke i Srbije izgrađeni su na dubokom poverenju i zajedničkoj istoriji, a Ekspo nam pruža jedinstvenu priliku da to poverenje pretvorimo u još snažnije ekonomske i poslovne veze. Vidimo konkretne mogućnosti saradnje u turizmu, energetici, infrastrukturi, digitalnim industrijama i trgovini.

Ekspo 2027 biće platforma za bilateralne poslovne forume, zajedničke inicijative i direktno povezivanje kompanija i institucija, a istovremeno će region pozicionirati na globalnoj mapi kao prostor sa snažnim investicionim potencijalom, bogatom turističkom ponudom i unapređenom povezanošću. Grčka je već potvrdila svoje učešće i verujemo da će njen paviljon privući veliku pažnju, predstavljajući bogatstvo grčke kulture i njen jedinstveni nacionalni identitet.

Uveren sam da ćemo zajedno obezbediti da saradnja između Grčke i Srbije nakon Ekspa bude ne samo snažnija, već i strukturiranija, strateški postavljena i okrenuta budućnosti.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.