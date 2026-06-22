Prema memorandumu o razumevanju potpisanom prošle sedmice između Vašingtona i Teherana, SAD su se saglasile da izdaju izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, naftnih proizvoda i derivata, kao i sve povezane usluge, uključujući bankarske transakcije, osiguranja i transport, preneo je Rojters.

Transakcije koje su danas odobrene opštom licencom uključuju uvoz sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i naftnih proizvoda iranskog porekla u SAD, piše Tanjug.

Licenca ne ovlašćuje transakcije koje uključuju Severnu Koreju ili Kubu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.