Na ovoj stanici ubuduće će se neprekidno obavljati poslovi iz nadležnosti granične policije i carine za međunarodne vozove koji ne podležu kontroli drugih inspekcijskih službi.

Šta se menja?

Dobijanjem statusa graničnog prelaza, Prokop postaje važna tačka za međunarodni železnički saobraćaj. Putnici i roba koji prolaze kroz stanicu biće podvrgnuti procedurama koje sprovode granična policija i carina, bez dodatnih pregleda veterinarskih, fitosanitarnih i drugih inspekcija kada za njima nema potrebe.

Integrisano upravljanje granicom

Međunarodni železnički saobraćaj na Prokopu odvijaće se u skladu sa sistemom integrisanog upravljanja granicom, koji Srbija primenjuje po evropskim standardima. Cilj ovog sistema je da obezbedi visok nivo bezbednosti, ali i brži protok ljudi i robe.

Napuštenu železničku stanicu svake godine poseti 100.000 ljudi, i postoji zanimljiv razlog, a više o tome pročitajte OVDE.

Prokop dobija sve veći značaj

Radovi na stanici Beograd Centar počeli su još 1977. godine, a projekat je decenijama bio suočen sa prekidima i odlaganjima. Stanica je delimično otvorena 2016. godine, dok je u punom kapacitetu počela da funkcioniše 2023. godine, kada je preuzela ulogu glavne železničke stanice u Beogradu.

Dobijanjem statusa međunarodnog graničnog prelaza, značaj Prokopa za međunarodni železnički saobraćaj dodatno je povećan.

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