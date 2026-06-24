Zapadni osiguravači odbijaju da prihvate takav model, smatrajući ga zamkom koja bi ih mogla dovesti u sukob sa međunarodnim sankcijama.

Prema izvorima upoznatim sa situacijom, trgovina u regionu se neće u potpunosti oporaviti dok Iran ne odustane od svojih jednostranih zahteva za osiguranje i dok se međunarodni plovni putevi ne očiste od mina, piše Njujork post.

"Trenutni iranski predlog nije prihvatljiv i ne može da funkcioniše u komercijalnom brodarstvu", rekao je jedan sagovornik.

Pod okriljem 60-dnevnog primirja, Teheran je osnovao Upravu Persijskog zaliva (PGSA), koja je proglasila tradicionalne međunarodne plovne puteve zabranjenim. Iran zahteva od svih trgovačkih brodova da se registruju kod PGSA i da imaju osiguranje koje su odobrile iranske vlasti.

Destabilizacija globalne ekonomije

Izvori iz industrije kažu da osiguravači odbijaju da učestvuju u sistemu koji smatraju nefunkcionalnim.

"Iran koristi moreuz kao ekonomsko oružje protiv Sjedinjenih Država i njihovih saveznika. To je u suštini pokušaj destabilizacije globalne ekonomije", rekao je jedan izvor.

Teheran nudi besplatno osiguranje za početni period, ali zadržava pravo da kasnije nametne visoke premije.

Međunarodne kompanije upozoravaju da bi prihvatanje takvog modela moglo da prekrši američke sankcije i da ih veže za iranski pravni sistem kojem ne veruju.

Kao rezultat toga, očekuje se da će većina brodarskih linija nastaviti da koristi rutu duž obale Omana, koju štiti američka vojska. Ali saobraćaj ostaje znatno ispod nivoa pre rata, prvenstveno zbog na mine u širem području međunarodnih voda.

"Postoji jedan hitan prioritet - razminiranje. Bez toga, vlasnici brodova, kapetani i osiguravači neće organizovati prolaz kroz moreuz", upozorio je visoki diplomata EU

Ormuski moreuz jedna je od najvažnijih saobraćajnih arterija svetskog energetskog tržišta. Kroz njega svakodnevno prolazi više od 20 miliona barela nafte, odnosno oko petine svetske potrošnje.

Za proizvođače poput Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta i Iraka, to je jedina veza sa otvorenim morem, dok Katar izvozi veliki deo svog tečnog prirodnog gasa preko njega.

Iran može značajno uticati na svetsku trgovinu

Prema izveštaju Američke kongresne istraživačke službe (CRS), Iran može značajno uticati na tok energetske trgovine zahvaljujući svojoj obali i vojnim kapacitetima.

Pretnjama i selektivnim ometanjem plovidbe, Teheran je ranije uspeo da stvori efekat sličan zatvaranju moreuza bez otvorenog vojnog sukoba.

Dok kineski brodovi trenutno koriste iranske koridore bez nadoknade, ostatak svetske trgovačke flote ih uglavnom izbegava.

Neočišćeni plovni putevi takođe bi mogli da ugroze jedan od glavnih ciljeva američke administracije.

"Mera uspeha biće povratak pomorske trgovine na nivo pre sukoba i potpuna normalizacija poslovanja u sektoru", rekao je visoki američki zvaničnik, piše tportal.

Potpuno otvaranje Ormuskog moreuza moglo bi doprineti padu cena nafte, što bi olakšalo Sjedinjenim Državama i članicama G7 da uvedu strože sankcije ruskom energetskom sektoru.

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