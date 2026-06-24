Naime, mnogi čistači traže i do 40 evra za čišćenje po satu, a najnoviji trend je naplaćivanje čišćenja po kvadratnom metru.
To je očigledno iz brojnih oglasa u kojima se, umesto uobičajene satnice, koristi obračun po kvadratnom metru. Konkretne cene se mogu videti i iz pojedinačnih oglasa.
Tako se, na primer, generalno čišćenje zgrada do 40 kvadratnih metara naplaćuje oko pet evra po kvadratnom metru, što u praksi može iznositi i do 200 evra po usluzi.
Održavanje manjih prostora, do 50 kvadratnih metara, u jednom oglasu procenjuje na oko 90 evra ukupno.
Približne brojke
Jedan oglas na Fejsbuku navodi da se generalno čišćenje stanova površine od 41 do 90 kvadratnih metara naplaćuje 4,50 evra po kvadratnom metru, dok za veće stanove od 100 kvadratnih metara i više cena pada na oko četiri evra po kvadratnom metru.
Kada je u pitanju redovno održavanje, u istom oglasu se navodi da je za stanove od 50 do 80 kvadratnih metara cena oko 110 evra, dok za prostore od 111 do 120 kvadratnih metara cena raste na oko 140 evra. Za stanove veće od 120 kvadratnih metara održavanje se naplaćuje oko 1,30 evra po kvadratnom metru.
Pretraga dodatnih informacija pokazuje da su cene na tržištu prilično različite, ali je moguće odrediti okvir za naplaćivanje po vrsti usluge, piše Dnevno.hr
Dakle, na osnovu nekoliko pregledanih oglasa, može se grubo reći da se redovno čišćenje stanova i kuća uglavnom kreće od 5,00 do 10,00 evra/m², generalno čišćenje od 2,00 do 3,80 evra/m², čišćenje nakon građevinskih radova: od 3,50 do 20,00 evra/m², dok čišćenje stanova: od 1,30 do 2,00 evra/m², dok se u nekim slučajevima i dalje naplaćuje po satu, najčešće oko 25 evra, mada se može tražiti i više novca, kao što je ranije pomenuto, do 40 ili 50 evra po satu, posebno na obali.
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