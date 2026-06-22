Iranska delegacija koja je učestvovala u razgovorima sa predstavnicima SAD u Švajcarskoj protestovala je zbog pretnji predsednika Donalda Trampa da će narediti nove napade na Iran ako Hezbolah nastavi da "pravi probleme", objavila je iranska državna novinska agencija.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp je pretio Iranska strana je obustavila razgovore u Burgenštoku na 80 minuta radi internih konsultacija nakon Trampovih izjava.

"Ako Hezbolah ne zaustavi probleme u Libanu, ponovo ćemo veoma snažno udariti Iran, samo jače!!!", napisao je Tramp na Truth Social.

Pregovori su pauzirani, ali nisu završeni Doprisnik Aksiosa Barak Ravid, pozivajući se na diplomatu koji je učestvovao u razgovorima, rekao je na Iks-u da "Iranci nisu otišli" i da se razgovori nastavljaju.

Izvor sa iranske strane potvrdio je agenciji Rojters da su pregovori pauzirani, a ne završeni. U razgovorima učestvuju i predstavnici posrednika Pakistana i Katara.

Nacrt izuzeća od sankcija za iransku naftu je finalizovan, rekao je član iranskog pregovaračkog tima i najavio da bi uskoro trebalo da bude objavljen, piše Poslovni dnevnik.

Vođa Hezbolaha Naim Kasem rekao je u nedelju da Izrael neće ostati u Libanu i da će Hezbolah odgovoriti na svako kršenje od strane Izraela. Izraelski zvaničnici, međutim, kažu da trupe mogu slobodno da deluju bez ograničenja kako bi eliminisale pretnje - uprkos dogovorenom prekidu vatre koji je stupio na snagu u petak.

Član iranskog pregovaračkog tima rekao je da neće biti razgovora o drugim temama dok se rat u Libanu ne završi.

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