Na pitanje da li su strani radnici potrebni Hrvatskoj, 33,8 odsto ispitanika smatra da su "potrebni u izrazito velikoj meri", 38,6 odsto je odgovorilo "da, ali ograničeno", dok 25,6 odsto smatra da strana radna snaga nije potrebna, prenosi Index.hr.



Kao glavne razloge zapošljavanja stranih radnika navode nedostatak domaće radne snage zbog odlaska u druge zemlje Evropske unije (26,4 odsto), jeftiniji rad stranaca za poslodavce (25,9 odsto), preniske plate za domaće radnike (21,9 odsto), kao i činjenica da mlađe generacije ne žele da rade pojedine poslove (16,6 odsto).



Uticaj stranih radnika na tržište rada 40 odsto ispitanika ocenjuje kao negativan ili više negativan nego pozitivan, dok ga 23,1 odsto vidi kao potpuno ili pretežno pozitivan.



Više od 70 odsto ispitanika smatra da strani radnici treba da imaju ista prava kao domaći, a 75,4 odsto ocenjuje da je njihova integracija u lokalnu zajednicu važna.



Kao prioriteti integracije izdvajaju se učenje hrvatskog jezika (48 odsto), upoznavanje lokalnih običaja i zakona (24 odsto) i jednaka radna prava (11,6 odsto).



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