Zaštićene zone, vodna zemljišta, problemi sa pristupnim putevima i ograničenja gradnje mogu značajno uticati na to šta vlasnik zaista sme da izgradi na kupljenoj parceli.

Katastar ne otkriva sve

Iako list nepokretnosti pokazuje vlasništvo, površinu i vrstu zemljišta, u njemu se ne vide podaci o režimima zaštite prirode niti ograničenja koja proizlaze iz posebnih propisa.

Kupac zato može da kupi zemljište sa namerom da gradi vikendicu, a da tek kasnije sazna da gradnja nije dozvoljena ili da postoje ozbiljna ograničenja.

Poseban oprez potreban je na Kopaoniku, Tari, Fruškoj gori, Goliji, Zlatiboru i drugim zaštićenim područjima, gde režimi zaštite određuju šta je dozvoljeno graditi.

Problem mogu biti i reke

Kod parcela uz Dunav, Drinu, Moravu i druge reke dodatna ograničenja propisuje Zakon o vodama.

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Iako se zemljište u katastru može voditi kao građevinsko, određeni objekti mogu biti zabranjeni zbog zaštite od poplava ili očuvanja vodnog režima.

Kupci često tek nakon kupovine saznaju da na parceli ne mogu da izgrade objekat koji su planirali.

Važna je i namena zemljišta

Veliki broj placeva vodi se kao poljoprivredno ili šumsko zemljište, što dodatno komplikuje gradnju.

Prenamena zemljišta je moguća, ali podrazumeva posebne procedure i dodatne troškove, a pozitivan ishod nije zagarantovan.

Šta obavezno proveriti pre kupovine

Stručnjaci preporučuju da se pre kupovine pribavi informacija o lokaciji od nadležnog urbanizma, provere režimi zaštite prirode i vodni uslovi, kao i da se angažuju geometar i geolog radi provere granica parcele i stabilnosti terena.

Upravo te informacije, koje uglavnom nisu navedene u oglasima, često prave razliku između dobre investicije i veoma skupe greške.

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