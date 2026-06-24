Indeks Belex15 je bio u minusu od 0,52 odsto, a Belexline je pao za 0,24 odsto.

Na listi dobitnika našle su se samo akcije Metalaca iz Gornjeg Milanovca koje su porasle za 0,99 odsto i na kraju trgovanja vredele po 2.050 dinara.

Listu gubitnika predvodila je beogradska osiguravajuća kompanija Dunav osiguranje čije su akcije pale za 1,69 odsto i na zatvaranju vredele po 1.862 dinara, a potom slede akcije Messer Tehnogasa iz Beograda sa padom od 1,45 odsto i cenom na kraju trgovanja od po 34.001 dinara.

Na gubitničkoj listi našle su se i akcije Aerodroma Nikola Tesla iz Beograda koje su pale za 0,24 odsto na po 2.092 dinara.

Akcijama Metalaca iz Gornjeg Milanovca danas se najviše trgovalo uz promet od 410.000 dinara, a potom slede akcije Messer Tehnogasa iz Beograda sa prometom od 340.010 dinara.

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