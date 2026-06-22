Rezervacije za Kipar, Tursku i delove Severne Afrike pale su odmah nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran krajem februara. Ali potražnja je počela stalno da se oporavlja čak i pre sporazuma o prekidu vatre ove nedelje, prema podacima avio-kompanija, turističkih agencija i analitičara industrije, izveštava Fajnenšal tajms (Financial Times).

Putnici nisu samo postali manje zabrinuti zbog potencijalnog širenja sukoba. Mnogi su takođe shvatili da su neke od destinacija koje su zabeležile pad rezervacija stotinama, ako ne i hiljadama, kilometara od zone sukoba.

"Ljudi vade svoje mape i shvataju da Suecki kanal nije povezan sa Ormuskim moreuzom", rekao je izvršni direktor easyJet-a Kenton Džarvis.

Dodao je da su hoteli u regionu takođe "nudili neverovatne ponude, tako da za istu cenu možete dobiti mnogo kvalitetniji smeštaj nego u Španiji".

Prema podacima analitičke firme Lighthouse, onlajn pretrage hotela u Egiptu, Turskoj i Kipru rastu skoro svake nedelje od sredine aprila, oko šest nedelja nakon početka sukoba.

Potražnja za rezervacijama raste

Pretrage za Tursku i Egipat bile su za trećinu veće u drugoj nedelji juna nego u prvoj nedelji meseca, dok su pretrage za Kipar, koji je pogođen napadom drona na početku sukoba, porasle za 29 procenata.

"Stvari su se dramatično poboljšale od maja. Bili smo 20 procenata ispod naših letnjih očekivanja u martu“, rekao je rekao je Nik Aristou, komercijalni direktor luksuzne hotelske grupe Muskita, koja upravlja sa tri hotela na Kipru.

Dodaje da Muskita sada "nadoknađuje izgubljeno tržište u smislu rezervacija iz Velike Britanije i Evrope".

Pad rezervacija za kasnije tokom godine među porodicama, koje obično rezervišu ranije i već su izabrale druge destinacije, nadoknađen je povećanom potražnjom mlađih parova.

Pre sukoba, kompanija je očekivala rast ove godine, i dok je sada verovatno da će dostići tek nivoe iz 2025. godine, prema Aristouu, takav ishod je bio nezamisliv u prvim nedeljama sukoba.

"Poslovanje se vratilo u normalu", rekao je on.

Neka tržišta su se posebno brzo oporavila.

EasyJet je saopštio da je Egipat prešao sa „negativnog na veoma jako pozitivno u poređenju sa prošlom godinom za samo nekoliko nedelja“, rekao je investitorima prošlog meseca izvršni direktor easyJet Holidays Gari Vilson.

"Ljudi će i dalje ići na odmor"

Johanes Tomas, izvršni direktor platforme za pretragu smeštaja Trivago, rekao je da postoje "jasni znaci da britanski putnici pokazuju ponovno interesovanje za destinacije koje su teško pogođene posledicama sukoba na Bliskom istoku".

Dodao je da su Maroko i Egipat "najistaknutiji primeri", sa brojem pretraga 22 procenta većim nego pre godinu dana.

Potražnja u Evropi je takođe porasla, jer su se neki putnici koji bi obično leteli do ili preko Zaliva odlučili da odmore bliže kući - iako su avio-kompanije Zaliva nudile polise osiguranja kako bi ubedile putnike da se vrate.

Velika Britanija je ove nedelje ukinula savet protiv putovanja u region, koji je ranije sprečavao turističke agencije da rezervišu putovanja do ili preko aerodroma u Zalivu.

"Porodice će ići na odmor", rekao je izvršni direktor Rajanera, Majkl O’Liri, za Fajnenšel tajms pre nego što su promene objavljene, piše Dnevno.hr

Ova vest nije katastrofa za hrvatski turizam, ali je podsetnik da se Hrvatska takmiči sa destinacijama koje mogu ponuditi znatno niže cene. Ako se Turska, Egipat i Kipar potpuno oporave od negativnog uticaja sukoba na Bliskom istoku, neki od turista koji su privremeno preusmereni na druge evropske destinacije mogli bi se vratiti na ova tržišta.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.