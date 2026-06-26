Cene nafte su naglo pale

Nakon jučerašnjeg rasta, cene nafte su ponovo naglo pale. Indeks MSCI akcija Azijsko-pacifičkog regiona je u 07.00 časova pao za 3,8 odsto, tako da je na putu ka nedeljnom gubitku od oko 5,4 odsto.

Istovremeno, cene akcija u Indiji i Australiji su porasle za oko 0,1 odsto, dok su u Hong Kongu, Šangaju, Japanu i Južnoj Koreji pale između 1,8 i 8,2 odsto.

Nafta u padu, azijska tržišta pod snažnim pritiskom

Japanski indeks Nikkei je potonuo skoro pet odsto jutros, a južnokorejski Kospi više od osam odsto, jer je tehnološki sektor pod jakim pritiskom.

Na Volstritu su cene akcija tehnoloških giganata, poput Apple-a i Microsoft-a, naglo pale juče. Investitore je zabrinula objava kompanije Apple da će, zbog snažnog rasta cena komponenti, poput čipova, povećati cenu svojih MacBook i iPad uređaja, dok je Microsoft podigao cene Xbox konzola. Zbog toga je cena akcija Apple-a pala za više od šest procenata, a akcija Microsoft-a za 3,5 procenata.

To je takođe opteretilo akcije drugih velikih kupaca čipova, kao što su Alphabet i Meta Platforms, jer investitori strahuju od smanjenja marži i profita tih kompanija zbog snažnog povećanja cena komponenti.

"Povećanje cena kompanije Apple pokazuje da bi u nekom trenutku velike tehnološke kompanije mogle početi da osećaju efekte rastućih troškova komponenti, a to bi moglo postati nepovoljan faktor za ceo sektor. Zato investitori postaju oprezniji. Viši troškovi ulaska, veća kapitalna ulaganja i potrebe za finansiranjem dovode investitore do toga da budu selektivniji u pogledu izloženosti veštačkoj inteligenciji", objašnjava Čaru Čanana, investicioni strateg u Sax-u.

Prema fjučers indeksima, cene tehnoloških akcija će i danas biti pod pritiskom na Volstritu, jer je fjučers indeks S&P 500 trenutno u padu od 0,8 odsto, a Nasdaq je u padu od 1,6 odsto.

Očekuje se da će evropske berze takođe zabeležiti pad cena akcija na početku današnjeg trgovanja, jer su fjučers indeksi trenutno u padu.

Dolar slabi

Na deviznim tržištima, vrednost dolara u odnosu na korpu valuta blago je pala sa najviših nivoa u poslednjih 13 meseci. Međutim, ovog meseca je porasla za 2,6 odsto jer se očekuje da će američka centralna banka podići kamatne stope zbog veće inflacije u SAD.

Indeks dolara, koji pokazuje vrednost američkog dolara u odnosu na šest glavnih svetskih valuta, jutros se kreće oko 101,46 poena, dok je juče u isto vreme bio 101,60 poena. Istovremeno, kurs dolara prema japanskoj valuti skliznuo je sa jučerašnjih 161,70 na 161,65 jena jer investitori strahuju od intervencije japanskih vlasti na tržištu, s obzirom na to da se kurs dolara kreće blizu najviših nivoa u poslednjih 40 godina.

Američka valuta je takođe oslabila u odnosu na evropsku, pa je cena evra dostigla 1,1375 dolara, dok je juče u ovo vreme bila 1,1365 dolara, piše tportal.

Cene nafte su naglo pale

Cene nafte su, s druge strane, naglo pale nakon jučerašnjeg rasta. Na londonskom tržištu, cena barela Brenta skliznula je za 2,05 odsto, na 73,70 dolara, dok je na američkom tržištu cena barela smanjena za 2,02 odsto, na 70,45 dolara.

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