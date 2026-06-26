Uprkos porastu turističke potražnje, ponuda smeštaja i ugostiteljskih usluga i dalje ostaje u okviru pristupačnijeg cenovnog ranga.

Smeštaj već od 20 evra po noći

Prema dostupnim podacima, apartmani u Sutomoru mogu se naći već od 20 evra po noćenju, što ovu destinaciju svrstava među povoljnije opcije na crnogorskom primorju. Cene variraju u zavisnosti od lokacije, blizine plaže i opremljenosti smeštaja, ali i dalje ostaju konkurentne u odnosu na druge popularne destinacije u regionu.

Povoljna ponuda u kafićima i restoranima

Ni svakodnevni troškovi nisu značajno viši. Kafa u ugostiteljskim objektima košta oko 1,5 evra, dok se doručak može naći već od 4 evra, što dodatno doprinosi utisku pristupačne destinacije za letovanje. Ugostitelji ističu da nastoje da zadrže balans između cena i turističkog prometa, kako bi privukli što veći broj gostiju tokom sezone.

Ležaljke od 10 do 15 evra

Na plažama Sutomora cene zakupa ležaljki kreću se od 10 do 15 evra, u zavisnosti od lokacije i dodatnih usluga koje plažni barovi nude. U poređenju sa nekim drugim primorskim mestima, ova cena se i dalje smatra relativno pristupačnom za vrhunac sezone.

Da li je Sutomore jedna od najpovoljnijih letnjih opcija?

Uzimajući u obzir cene smeštaja, hrane i usluga na plaži, Sutomore se ove sezone nameće kao jedna od povoljnijih turističkih destinacija u regionu.

Iako cene variraju u zavisnosti od termina i lokacije, ukupni troškovi letovanja i dalje ostaju niži u poređenju sa mnogim drugim mestima na Jadranu, što ovu destinaciju čini atraktivnom za turiste koji traže balans između cene i kvaliteta odmora.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.