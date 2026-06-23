Cena avionskog goriva u SAD pala je sa 4,88 dolara na 2,85 dolara po galonu nakon objavljivanja plana za postizanje konačnog sporazuma između Vašingtona i Teherana, što bi američkim avio-kompanijama moglo da donese godišnje uštede veće od 40 milijardi dolara, preneo je Rojters.

Međutim, prevoznici navode da niži troškovi goriva neće automatski dovesti do nižih cena karata, pošto kompanije nastoje da nadoknade gubitke nastale tokom višemesečnog perioda visokih cena energenata.

Prema procenama industrije, najveće američke aviokompanije do sada su uspele da kroz više cene karata nadoknade tek deo povećanih troškova goriva.

Stručnjaci ističu da ograničeni kapaciteti u vazdušnom saobraćaju, kašnjenja u isporukama novih aviona i smanjena konkurencija niskotarifnih prevoznika omogućavaju kompanijama da zadrže postojeći nivo cena.

Zbog toga se ne očekuje izbijanje cenovnog rata među avioprevoznicima uprkos padu troškova poslovanja.

Analitičari navode da bi eventualno pojeftinjenje karata moglo da usledi samo ukoliko niže cene goriva potraju duži period i ukoliko oslabi tražnja za putovanjima, ali da za sada nema naznaka takvog razvoja događaja, navodi Rojters, piše Tanjug.

Oporavak nivoa profitnih marži trenutno ima prioritet u odnosu na snižavanje cena za putnike, što znači da će koristi od jeftinijeg goriva najpre osetiti aviokompanije, a tek potom potrošači.

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