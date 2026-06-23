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Turisti masovno krenuli ka Grčkoj - gužve se sele na prelaz koji su mnogi birali da izbegnu

Dok brojni turisti pokušavaju da izbegnu gužve na graničnom prelazu Evzoni, čini se da je alternativni pravac preko Bugarske postao sve opterećeniji. 

Autor:  Nina Stojanović
B9223.06.2026.10:45
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Turisti masovno krenuli ka Grčkoj - gužve se sele na prelaz koji su mnogi birali da izbegnu
Foto: Shutterstock / Kirk Fisher
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Putnici koji su jutros krenuli ka Grčkoj prijavljuju duža zadržavanja na graničnom prelazu Gradina.

Prema objavama u Fejsbuk grupi „Put do Grčke“, u ponedeljak, 23. juna, u jutarnjim satima formirane su kolone vozila, a čekanje na prelazu traje između 70 i 90 minuta.

Gužve se povećavaju iz časa u čas

Kako navode članovi grupe, broj vozila se konstantno povećava, zbog čega vozačima savetuju dodatno strpljenje i planiranje puta uz mogućnost dužeg zadržavanja.

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Mnogi putnici upravo su ovu rutu birali kako bi izbegli gužve na Evzoniju, ali se sa početkom letnje sezone i pojačanim odlaskom turista ka Grčkoj povećava pritisak i na prelaze preko Bugarske.

Gradina među najopterećenijim prelazima tokom leta

Granični prelaz Gradina predstavlja jednu od glavnih tačaka prolaska turista iz Srbije koji putuju ka grčkim letovalištima preko Bugarske, pa se tokom vikenda i početkom sedmice tradicionalno beleži pojačan intenzitet saobraćaja.

Putnicima se preporučuje da pre polaska provere stanje na putevima i graničnim prelazima, kao i da obezbede dovoljno vode i goriva ukoliko očekuju duže čekanje u kolonama.

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Grčka granični prelaz putovanje

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