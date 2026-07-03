Najvažnija novina odnosi se na registrovana poljoprivredna gazdinstva koja do sada nisu u potpunosti iskoristila pravo na kupovinu goriva po povlašćenoj ceni.

Ko može da kupuje dizel po 184 dinara?

Prema izmenjenoj uredbi, kompanija NIS će na svojim benzinskim stanicama prodavati evrodizel po ceni od 184 dinara po litru, uz korišćenje kartica izdatih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

I ostali trgovci motornim gorivima mogu prodavati dizel po istoj ceni, ukoliko primenjuju iste uslove propisane uredbom.

Gorivo je moguće preuzeti sipanjem u rezervoare poljoprivrednih mašina, ali i u posude namenjene za transport derivata nafte, piše Blic.

Ograničenje ostaje 100 litara po hektaru

Pravo na subvencionisani dizel odnosi se na poljoprivredne površine koje su bile upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava 24. januara 2026. godine, a koje predstavljaju zasejano ili zasađeno obradivo zemljište.

Maksimalna količina goriva koja se može kupiti iznosi:

do 100 litara po hektaru;

za najviše 100 hektara obradivog zemljišta.

Uredbom je precizirano da se ovo pravo ne odnosi na državno poljoprivredno zemljište, osim parcela uzetih u zakup putem javnog nadmetanja, u skladu sa zakonom.

Nova uredba uvodi važno ograničenje

Najznačajnija izmena odnosi se na korisnike koji su već iskoristili pravo na subvencionisanu kupovinu goriva.

Prema novim pravilima, pravo na kupovinu evrodizela po ceni od 184 dinara mogu ostvariti isključivo registrovana poljoprivredna gazdinstva koja nisu u potpunosti iskoristila količine predviđene prethodnim uredbama.

To znači da gazdinstva koja su već preuzela kompletnu količinu subvencionisanog goriva neće moći ponovo da koriste isto pravo po novim pravilima.

Kada uredba stupa na snagu?

Izmene i dopune Uredbe stupaju na snagu narednog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

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