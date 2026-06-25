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Veliki korak za put ka Crnogorskom primorju - počinje gradnja nove deonice auto-puta

Crna Gora u petak zvanično započinje pripremne radove na drugoj deonici auto-puta Bar–Boljare, Mateševo–Andrijevica, jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata u zemlji. 

Autor:  Nina Stojanović
Biznis.rs25.06.2026.09:50
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Veliki korak za put ka Crnogorskom primorju - počinje gradnja nove deonice auto-puta
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Ceremonija će biti održana 26. juna u Mateševu, uz prisustvo predstavnika Vlade Crne Gore, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta.

Nova deonica duga je oko 23 kilometra i predstavlja nastavak auto-puta koji vodi ka Crnogorskom primorju. Njena izgradnja poverena je konzorcijumu Power China–Stecol–PCCD, čija ponuda iznosi gotovo 694 miliona evra.

Projekat vredan skoro 700 miliona evra

Izgradnja će biti finansirana kombinacijom sredstava iz državnog budžeta, kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 200 miliona evra i bespovratnog granta Evropske unije vrednog 150 miliona evra.

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Izabrani konzorcijum imaće pet godina za projektovanje i izgradnju deonice Mateševo–Andrijevica, dok je dodatne dve godine predviđeno za otklanjanje eventualnih nedostataka.

Italijanska kompanija nadgleda radove

Početkom februara Monteput je sa italijanskom kompanijom IRD Inženjering potpisao ugovor o stručnom nadzoru nad projektovanjem i izvođenjem radova.

Vrednost tog ugovora iznosi 14,45 miliona evra bez PDV-a, a nadzor će trajati ukupno 90 meseci, uključujući i period za otklanjanje eventualnih nedostataka.

Nastavak izgradnje auto-puta Bar–Boljare

Prva deonica auto-puta, Smokovac–Mateševo, otvorena je u julu 2022. godine, a izgradila ju je kineska kompanija CRBC. Deonica duga oko 41 kilometar smatra se jednim od najsloženijih infrastrukturnih projekata u regionu zbog velikog broja mostova i tunela.

Auto-put Bar–Boljare planiran je u ukupnoj dužini od oko 165 kilometara i gradi se kroz više faza, a nova deonica predstavlja važan korak u nastavku povezivanja severa Crne Gore sa primorjem.

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Turizam autoput Crna Gora Bar

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