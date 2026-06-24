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Mnogi Srbi ovo rade na putu ka moru, a kazne u Hrvatskoj idu i preko 2.000 evra

Veliki broj građana Srbije i ove godine do hrvatskog primorja putuje sopstvenim automobilom. Međutim, nepoštovanje saobraćajnih propisa može skupo da košta i pretvori letovanje u neplanirani trošak.

Autor:  Nina Stojanović
24.06.2026.09:17
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Mnogi Srbi ovo rade na putu ka moru, a kazne u Hrvatskoj idu i preko 2.000 evra
Foto: Shutterstock / BalkansCat
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Mnogi vozači, u želji da uštede ili izbegnu gužve, silaze sa autoputa i koriste lokalne puteve. Ipak, pokušaj da se izgubljeno vreme nadoknadi jačim pritiskom na gas može da rezultira kaznama koje dostižu i više od 2.000 evra.

Prekoračenje brzine može skupo da košta

Prebrza vožnja predstavlja jedan od najčešćih prekršaja, a kazne u Hrvatskoj su veoma stroge.

Za prekoračenje brzine do 10 kilometara na čas u naseljenom mestu kazna iznosi 30 evra. Ukoliko je prekoračenje između 10 i 20 kilometara na čas, vozači će platiti 60 evra, dok kazna za brzinu veću od dozvoljene za 20 do 30 kilometara na čas iznosi 130 evra i može doneti dva negativna boda, prenosi Biznis Kurir

Za ozbiljnija prekoračenja, kazne se kreću od nekoliko stotina pa do više od 2.000 evra, uz mogućnost privremenog oduzimanja vozačke dozvole i drugih sankcija.

Zaustavna traka nije prečica

Tokom letnjih gužvi mnogi pokušavaju da kolonu zaobiđu koristeći zaustavnu traku, ali je to jedan od najstrože kažnjavanih prekršaja.

Vozači koji se odluče na ovakav potez rizikuju kaznu od 260 evra, a pritom ugrožavaju bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju.

Otvoren prozor može da donese kaznu

Jedno od pravila koje često iznenadi strane turiste odnosi se na ostavljanje automobila bez odgovarajućeg obezbeđenja.

Ukoliko vozač parkira automobil i ostavi otvoren prozor, otključana vrata ili ključeve u vozilu, hrvatski propisi to tretiraju kao neobezbeđivanje vozila od krađe. Za ovaj prekršaj predviđena je kazna od 30 evra.

Pre putovanja na Jadran vozačima se savetuje da se upoznaju sa lokalnim propisima, jer i naizgled bezazlene greške mogu značajno da povećaju troškove letovanja.

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Hrvatska Kazne vozači

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