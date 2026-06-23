Ovo mesto, smešteno u podnožju planine Olimp i uz dugu peščanu plažu, privlači turiste koji traže mirniji odmor, ali i povoljne uslove za boravak uz more.

Posebnu pažnju putnika privlači činjenica da se u pojedinim delovima plaže komplet usluga - ležaljka, suncobran i piće - može naći već za oko pet evra, što je u današnjim uslovima letovanja u Grčkoj retkost.

U Instagram objavi, Grčka info navodi najnovije cene iz jednog bara na plaži.

U poređenju sa poznatijim destinacijama poput Paralije, Halkidikija ili ostrva, gde se cene kompleta na plaži često kreću od 10 do 30 evra, Nei Pori se izdvaja kao znatno pristupačnija opcija. Zbog toga ga sve češće biraju porodice sa decom, kao i turisti iz Srbije koji traže balans između cene i kvaliteta odmora.

Plaža u Nei Poriju je duga i široka, sa finim peskom i blagim ulaskom u more, što je čini pogodnom za kupanje i za mlađu decu. Veći deo plaže je organizovan, ali i dalje postoji dovoljno slobodnog prostora za one koji ne žele da koriste plažni mobilijar.

Iako je poznat po povoljnim cenama, Nei Pori nudi i standardnu turističku ponudu - restorane, kafiće i smeštaj različitih kategorija, ali bez luksuza i visokih cena koji prate razvijenija letovališta. Upravo ta jednostavnost i pristupačnost čine ga sve popularnijim među putnicima koji žele miran odmor bez velikih troškova.

Za mnoge turiste, posebno u periodu kada su cene letovanja u regionu značajno porasle, Nei Pori predstavlja jednu od retkih destinacija gde se i dalje može pronaći relativno jeftin boravak uz more, bez odricanja od osnovnog komfora.

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