Slušbenicima u Nemačkoj greškom isplaćeni milioni evra, povraćaja nema

Iz Ministarstva spoljnih poslova Nemačke saopštili su da im je uplaćeno ukupno pet miliona evra (10 miliona KM) više. Naknade službenika u inostranstvu izračunavaju spoljni pružaoci usluga na osnovu, između ostalog, troškova života u mestu u kojem rade.

Ako su ti troškovi manji od prosečnih troškova u Berlinu, obično se pri izračunavanju primjenjuje negativan koeficijent. No, pri proračunu su u svim slučajevima korišćeni pozitivni koeficijenti.

U periodu od jula 2025. do juna ove godine 71 službeniku na 220 mesta širom sveta je uplaćivano više nego što je trebalo. Isplaćeni dodaci se ne mogu potraživati nazad.

Umesto toga, u toku je provera može li se spoljnim pružaoci usluga smatrati odgovornim za pričinjenu štetu, prenosi nemački dnevnik BR24.



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