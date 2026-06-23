"Verujemo da se to može desiti do 2028. godine", rekao je Majkl Kracios, direktor Kancelarije za naučnu i tehnološku politiku Bele kuće, u telefonskom intervjuu pre objave, misleći na kvantni računar.

Tramp je potpisao dve izvršne naredbe, od kojih jedna ima za cilj zaštitu vladinih računara od sajber napada koje pokreću kvantni računari, postavljajući cilj prelaska ključnih vladinih računarskih sistema na postkvantnu kriptografiju do 2030. ili 2031. godine.

Revolucionarna tehnologija Kvantni računari koriste zakone kvantne fizike za obradu informacija na načine koji mogu rešiti određene složene probleme mnogo brže nego čak i današnji superračunari.

Mogli bi da provale enkripciju koja štiti računare od hakovanja, što podiže strah od agresivnih sajber napada.

Naredbe naglašavaju važnost koju Trampova administracija pridaje osiguravanju američkog vođstva u kvantnoj trci protiv Kine, što bi moglo da podstakne napredak u veštačkoj inteligenciji, nauci o materijalima i hemiji, a istovremeno štiti od sajber pretnji koje tehnologija donosi.

Pentagon raspoređuje kvantne senzore

Naredba takođe nalaže Pentagonu da rasporedi kvantne senzore do 2028. godine.

Takvi senzori bi mogli da pomognu avionima u navigaciji u ratnim zonama gde su globalni sistemi pozicioniranja poremećeni, a ugrađeni u satelite mogli bi se koristiti i za otkrivanje podzemnih aktivnosti kao što su tuneliranje ili raketni silozi iz svemira, piše Indeks.hr

Jedna od naredbi takođe ima za cilj jačanje međunarodne saradnje u zaštiti prava intelektualne svojine i merama bezbednosti lanca snabdevanja "u svetlu konkurenata i protivnika koji žele da potkopaju američku ekonomsku i nacionalnu bezbednost", rekao je Kracios.

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