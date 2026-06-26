Već krajem juna trgovci tradicionalno pokreću međusezonske akcije koje predstavljaju uvertiru u glavni talas rasprodaja.

Za kupce ovo je prilika da značajno uštede, ali samo ukoliko kupovini pristupe planski. Najveće greške prave oni koji kupuju impulsivno ili čekaju poslednji trenutak.

Koliki su trenutno popusti

U prvoj fazi letnjih sniženja većina trgovaca nudi popuste od 20 do 50 odsto, dok pojedini brendovi idu i znatno dalje.

Posebno su aktivne onlajn prodavnice koje često puštaju popuste i do dva dana pre fizičkih radnji, uz dodatne promo kodove, besplatnu dostavu i ekskluzivne akcije putem mobilnih aplikacija.

Zašto internet trenutno nudi bolje uslove

Veliki broj trgovaca pokušava da kupce privuče upravo preko svojih aplikacija i internet prodavnica.

Kupci tako mogu da ostvare dodatnih 10 ili 15 odsto popusta korišćenjem promotivnih kodova, a često ostvaruju i besplatnu dostavu, što dodatno smanjuje konačan račun.

Kupujete preko Temua i AliExpressa? Od 1. jula stižu promene koje mogu povećati troškove, više o tome pročitajte OVDE.

Kod sportske obuće i opreme pojedini modeli već su sniženi i do 50 odsto.

Tri faze letnjih sniženja

Kraj juna i početak jula

Ovo je period u kome se trenutno nalazimo.

Popusti su nešto manji, ali je izbor najveći. Dostupne su gotovo sve veličine, modeli i boje, piše Blic Biznis.

Druga polovina jula

Kako trgovci počinju da oslobađaju prostor za jesenje kolekcije, popusti rastu na između 50 i 70 odsto.

Međutim, tada nestaju najtraženiji modeli i standardne veličine.

Avgust

Ovo je završna faza rasprodaja.

Popusti dostižu maksimum i mogu biti veći od 70 odsto, ali je izbor znatno manji jer ostaju uglavnom nestandardne veličine i manji broj artikala.

Kada je najbolje kupovati

Odgovor zavisi od toga šta planirate da kupite.

Ako već mesecima želite određene patike, torbu ili dizajnerski komad garderobe, najbolje je da kupovinu obavite sada dok su dostupne sve veličine.

Ako vam nije važan konkretan model i želite samo da obnovite garderobu uz što manje troškove, isplati se da sačekate avgust kada trgovci rasprodaju poslednje zalihe.

Pet trikova za najveću uštedu

Pre kupovine pregledajte svoj ormar kako ne biste kupili stvari koje već imate.

Najveće uštede ostvaruju se na skupljim komadima poput jakni, kožne obuće, torbi i odela.

Kod onlajn kupovine koristite "Wishlist" opciju kako biste odmah dobili obaveštenje kada željeni artikal bude dodatno snižen ili ponovo dostupan.

Ne dozvolite da vas privuče nova kolekcija na ulazu u radnju. Pravi popusti gotovo uvek nalaze se u delu prodavnice namenjenom sezonskim sniženjima.

Prilikom kupovine obratite pažnju na materijal. Kvalitetan pamuk, lan, vuna, koža i viskoza predstavljaju mnogo bolju investiciju od jeftinih sintetičkih materijala, bez obzira na procenat popusta.

Idealno vreme za kupovinu garderobe za more

Aktuelna sniženja posebno odgovaraju svima koji uskoro putuju na letovanje.

Kupaći kostimi, lagane haljine, sandale, šeširi, naočare za sunce i garderoba za plažu već su na sniženju, dok su police i dalje dobro popunjene.

Finansijski trik koji malo ko koristi

Najveće uštede često nisu na letnjoj garderobi.

Mnogi trgovci upravo tokom leta rasprodaju zimske jakne, kapute, čizme i skijašku opremu po cenama koje će za nekoliko meseci biti i do dva ili tri puta više.

Kupovina kvalitetnog zimskog kaputa ili obuće usred leta možda deluje neobično, ali upravo tada može doneti najveću uštedu.

Uz malo planiranja, discipline i praćenja dinamike sezonskih popusta, letnja sniženja mogu značajno rasteretiti kućni budžet i omogućiti da kvalitetne komade garderobe kupite po cenama koje se neće ponoviti do naredne godine.

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