Reč je o jednoj od najvećih akvizicija u sektoru životnih nauka ove godine, preneo je Rojters.



Prema uslovima sporazuma, Merk će platiti 73 dolara po akciji, što predstavlja značajnu premiju u odnosu na tržišnu vrednost kompanije pre objavljivanja dogovora.



Kupovinom kompanije Bio-Techne, proizvođača laboratorijskih reagensa, proteina, antitela i analitičkih instrumenata, Merk jača svoju poziciju u segmentu istraživanja i razvoja lekova, kao i u oblasti biotehnoloških i dijagnostičkih rešenja.



Nemačka firma je saopštila da će transakciju finansirati kombinacijom gotovine i novog duga, dok se završetak posla očekuje krajem ove ili početkom naredne godine, nakon dobijanja regulatornih saglasnosti.



Akvizicija predstavlja najveći Merkov posao u oblasti životnih nauka od kupovine kompanije Sigma-Aldrich i deo je sveobuhvatnijeg trenda konsolidacije u farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji.



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