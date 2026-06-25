Reč je o jednoj od najvećih akvizicija u sektoru životnih nauka ove godine, preneo je Rojters.
Prema uslovima sporazuma, Merk će platiti 73 dolara po akciji, što predstavlja značajnu premiju u odnosu na tržišnu vrednost kompanije pre objavljivanja dogovora.
Kupovinom kompanije Bio-Techne, proizvođača laboratorijskih reagensa, proteina, antitela i analitičkih instrumenata, Merk jača svoju poziciju u segmentu istraživanja i razvoja lekova, kao i u oblasti biotehnoloških i dijagnostičkih rešenja.
Nemačka firma je saopštila da će transakciju finansirati kombinacijom gotovine i novog duga, dok se završetak posla očekuje krajem ove ili početkom naredne godine, nakon dobijanja regulatornih saglasnosti.
Akvizicija predstavlja najveći Merkov posao u oblasti životnih nauka od kupovine kompanije Sigma-Aldrich i deo je sveobuhvatnijeg trenda konsolidacije u farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji.
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Svet
Nemački Merk kupuje farmaceutsku kompaniju - investicija vredna milijarde dolara
Nemačka naučno-tehnološka kompanija Merk (Merck KGaA) postigla je dogovor o preuzimanju američke biotehnološke firme Bio-Techne za 11,3 milijarde dolara (nešto manje od 10 milijardi evra).
Reč je o jednoj od najvećih akvizicija u sektoru životnih nauka ove godine, preneo je Rojters.
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