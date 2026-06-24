Do pre nekoliko godina, dizel je bio logičan izbor za vozače sa većom godišnjom kilometražom. Isticao se po niskoj potrošnji, velikom obrtnom momentu i dugom veku trajanja uz pravilno održavanje. Međutim, danas je situacija složenija.

Vozači sve češće čuju o zabrani motora sa unutrašnjim sagorevanjem, standardu Evro 7 i zonama sa niskom emisijom u velikim gradovima, zbog čega mnogi stiču utisak da se dizel suočava sa brzim krajem. Stvarnost je mnogo drugačija i prilikom donošenja odluke o kupovini treba odvojiti činjenice od nepotrebnog zastrašivanja.

Evro 7 nije toliko katastrofalan za dizel koliko se očekivalo. Standard Evro 7 izazvao je veliku zabrinutost među vozačima. Njegova konačna verzija je, međutim, znatno blaža nego što je prvobitno planirano. Ograničenja za dizel motore ostaju na nivou standarda Evro 6, tako da proizvođači ne moraju značajno da menjaju same motore.

Nova pravila važe samo za nove modele odobrene od sredine 2026. godine. Vlasnici već registrovanih automobila ne moraju da se plaše da će njihovo vozilo iznenada postati ilegalno ili da će izgubiti važnost norme emisije unete u saobraćajnu dozvolu.

Veći problem su zone niske emisije Zone u velikim evropskim gradovima imaju mnogo veći uticaj na vlasnike dizel automobila. Ograničenja za starije dizel automobile već važe u Parizu, Londonu, Madridu, Milanu ili Štutgartu.

Od oktobra 2026. godine pravila će biti pooštrena u nekoliko regiona severne Italije, a poljski gradovi Varšava i Krakov takođe pripremaju nova ograničenja.

Cene polovnih dizel automobila mogu iznenaditi

Zanimljiv paradoks može nastati na tržištu polovnih automobila.

Kratkoročno, ponuda starijih dizel automobila može se povećati, jer će ih neki vlasnici prodavati iz straha od budućih ograničenja. Međutim, dugoročno, proizvođači nude sve manje novih dizel modela, što može smanjiti ponudu kvalitetnih polovnih vozila.

Dobro održavana vozila Evro 6 ne moraju mnogo da izgube vrednost. Dizel i dalje ima svoje prednosti.

Ako redovno vozite na duge staze ili prelazite desetine hiljada kilometara godišnje, dizel je i dalje jedno od najekonomičnijih rešenja. Na autoputu ima manju potrošnju goriva od većine benzinskih motora i odličan je za vuču prikolica ili vožnju sa potpuno natovarenim automobilom.

Uz redovan servis, može da izdrži veoma veliku kilometražu bez većih problema. Rizike ne treba potcenjivati S druge strane, trebalo bi da očekujete veće troškove popravke pojedinačnih sistema. Filter čestica, EGR ventil ili SCR sistem sa AdBlue-om su među komponentama čije popravke na starijim automobilima mogu biti finansijski zahtevne.

Dizel takođe možda nije idealan izbor za vozače koji uglavnom voze kratke gradske relacije. Prilikom kupovine polovnog automobila, stoga je vredno proveriti istoriju servisiranja i stvarno stanje sistema za emisiju emisija, piše Autobild.

Dizel motori sigurno neće nestati preko noći

Evro 7 ih ne zabranjuje, a 2035. godina ne znači kraj vožnje starijih modela. Okruženje oko njih će se i dalje postepeno menjati, posebno u vezi sa zonama niske emisije i smanjenim dometom novih modela. Ako većinu vremena vozite autoputevima ili na dugim relacijama, dizel je i danas razuman izbor, piše Jutarnji.hr/Autoklub

Važno je da odluku donesete na osnovu sopstvenih osećanja i načina korišćenja, a ne na osnovu straha od budućeg razvoja događaja.

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